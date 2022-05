Rohingya-Flüchtlinge beim Fastenbrechen festgenommen

Mehr als 450 Flüchtlinge hat die Polizei in Bangladesch bei ihrer Razzia festgenommen. Rohingya-Flüchtlingen sei es grundsätzlich nicht erlaubt, ihre Lager zu verlassen, erklärte ein Polizeisprecher zur Begründung. Nach Darstellung der Polizei sei mit der Festnahme der vorwiegend minderjährigen Flüchtlinge die Sicherheit der Besucher am Strand im Südosten des Landes sichergestellt worden. Die Flüchtlinge würden wieder in ihre Lager geschickt.

"Wir haben nichts Falsches getan"

Die Region ist ein beliebtes Reiseziel und zieht während Feiertagen wie dem Eid-al-Fitr-Fest Millionen Touristen an. Einer der Festgenommenen, Mohammad Ibrahim, sagte, er sei nur zum Vergnügen an den Strand gegangen. "Aber sobald wir ankamen, wurden wir von der Polizei festgenommen. Wir haben nichts Falsches getan, wir saßen nur am Strand."

Diskriminierung als Lebensalltag

Die Rohingya leben in den dutzenden Flüchtlingscamps in Cox's Bazar unter prekären Verhältnissen. Sie erfahren vielfach Diskriminierung, zum Beispiel dürfen sie nicht offiziell arbeiten.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Von der Welt vergessen? Hinter ihnen liegt eine gefährliche Reise durch die Andamanen-See: Aus Myanmar geflüchtete Rohingya verlassen an einem indonesischen Strand ihr Boot. Am Dienstag riefen die UN dazu auf, das Schicksal der Rohingya nicht zu vergessen - und zu spenden. Mehr als 880 Milliarden Dollar brauchen die Vereinten Nationen, um die humanitäre Hilfe für 1,4 Millionen Geflüchtete zu finanzieren.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Fürs Leben gezeichnet Eine nach Bangladesch geflüchtete Mutter hält ihr von Narben übersätes Kleinkind im Arm. In ihrer Heimat Myanmar werden Angehörige der Rohingya brutal verfolgt: Das Militär soll 2017 Tausende Menschen ermordet, Frauen und Kinder vergewaltigt, Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und Menschen in ihren Häusern verbrannt haben.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Exodus eines Volkes Mehr als 700.000 Menschen flohen daraufhin, vor allem ins Nachbarland Bangladesch. Rund 600.000 Rohingya sind im südwestlichen Bundesstaat Rakhine in Myanmar geblieben, wo sie zumeist in bitterer Armut leben. Im März 2022 stuften die USA die Gewalt gegen die Rohingya formell als "Völkermord" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ ein.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Bittere Tränen Eine Rohingya weint, nachdem sie mit ihrem Baby den Naf-Fluss und damit die Grenze zwischen Myanmar und Bangladesch überquert hat. Die Eskalation 2017 kam nicht überraschend: Die muslimische Minderheit der Rohingya ist im mehrheitlich buddhistischen Myanmar seit Jahrzehnten staatlicher Verfolgung und Gewalt ausgesetzt.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya In Sicherheit Eine erschöpfte Frau berührt den Boden Bangladeschs nach ihrer Flucht aus Myanmar. Dort gelten die Rohingya offiziell als staatenlos: Die Regierung betrachtet sie als illegale Einwanderer, obwohl viele von ihnen seit Generationen in Myanmar leben. Die UN haben die Rohingya als eine besonders stark verfolgte Volksgruppe eingestuft, die praktisch keinerlei Verbündete habe.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Ausuferndes Elend Ein Luftbild von Dezember 2020 lässt die Ausmaße des Kutupalong-Flüchlingslagers in Ukhia erahnen. Seit Beginn der Militäroffensive gegen die Rohingya 2017 hat das Nachbarland Bangladesch rund 850.000 geflüchtete Rohingya aufgenommen.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Knietief im Dreck Auch fünf Jahre nach dem Genozid und der Flucht aus ihrer Heimat leben die meisten Geflüchteten in Bangladesch im Elend. Hier reinigen Männer im März 2022 einen selbstgegrabenen Abwasserkanal im Kutupalong-Flüchtlingscamp.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Kindheit hinter Stacheldraht Ein Junge wartet an der Grenze zwischen Myanmar und Bangladesch. Der Organisation Save the Children zufolge haben Rohingya-Kinder nicht nur in ihrer Heimat Myanmar, sondern auch als Geflohene in anderen asiatischen Ländern kaum Zugang zu Bildung und Rechtsschutz. Sie seien "die am meisten verfolgten Kinder der Welt" und besonders gefährdet, Opfer von Kinderarbeit und Menschenhandel zu werden.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Unbeschwerter Moment Rohingya-Kinder kühlen sich im Kutupalong-Flüchtlingscamp in einem Teich ab. Nicht nur ihre Freizeit-, sondern auch ihre Bildungsmöglichkeiten sind beschränkt: Reguläre Schulen dürfen sie nicht besuchen, UNICEF unterhält in den Lagern eigene Schulen, jedoch nur für Kinder im Alter von vier bis 14 Jahren. Ältere Schülerinnen und Schüler müssen Privatschulen in den Siedlungen besuchen.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Verbrannte Chancen Ein Mädchen steht vor einem verbrannten Flüchtlingslager. Ein weiterer Schlag für die Bildungschancen der Rohingya-Kinder in den Lagern wurde Ende März 2022 bekannt: Bangladesch hat die größte Privatschule für Rohingya-Kinder schließen lassen. Zur Begründung hieß es, es habe keine offizielle Genehmigung zum Betrieb der Schule gegeben.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Licht und Schatten Trotz aller Härte und Widrigkeiten ist vor allem für die Kinder der Rohingya das Leben als Vertriebene längst Normalität - und sie machen das Beste aus ihrer Situation. Hier lassen einige von ihnen im Hakimpara-Flüchtlingslager in Bangladesch Drachen in den Abendhimmel steigen.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Ein buntes Stück Normalität Ein Mann verkauft farbenfrohe Ballons im Balukhali-Flüchtlingslager in Bangladesch. Doch die Schicht der Normalität ist dünn: Bangladesch hat bereits Tausende geflüchtete Rohingya aus den überfüllten Camps auf eine abgelegene, von Überschwemmungen bedrohte Insel im Golf von Bengalen umgesiedelt, 100.000 sollen es insgesamt werden. Gegen die Lebensbedingungen auf der Insel gab es bereits Proteste.

Die vergessene Katastrophe der Rohingya Gestrandet Polizisten patrouillieren am Strand von Shamlapur in Bangladesch, einem Hotspot für den Schmuggel Geflüchteter. Eine dauerhafte Lösung für die Rohingya ist weder in Myanmar noch in Bangladesch in Sicht: Ihre Rückführung nach Myanmar ist angesichts der dort herrschenden Militärjunta unwahrscheinlich. Diese verfolgt Minderheiten brutal und verweigert den Rohingya nach wie vor die Staatsbürgerschaft. Autorin/Autor: Nele Jensch



Bangladesch ist ein mehrheitlich muslimisches Land in Südasien, muslimisch sind auch die Rohingya. Hunderttausende von ihnen waren 2017 vor brutalen Übergriffen des Militärs in ihrem mehrheitlich buddhistischen Heimatland Myanmar ins Nachbarland Bangladesch geflüchtet. Die Vereinten Nationen stufen die Verfolgung der Minderheit der Rohingya in Myanmar als anhaltenden Völkermord ein. Das Militär des südostasiatischen Landes steht wegen der Verfolgung international in der Kritik.

fab/uh (dpa, afp)