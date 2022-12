Robert Wilson - Die Schönheit des Geheimnisvollen

Internationale Stars aus Musik, Kunst und Film arbeiten immer wieder an seiner Seite.

"Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen", sagte Albert Einstein. Kaum ein Satz könnte das Wirken des Theaterkünstlers Robert "Bob" Wilson besser beschreiben. Autor Carl von Karstedt ist schon als Kind in den Bann von Wilsons Kunst geraten und seitdem seinen Werken auf der Spur.

Inszenierungen von magischer Schönheit, die sich einer Interpretation jedoch rasch entziehen. Was macht diese Tiefe aus, die so viele bei Robert Wilsons Inszenierungen empfinden? Über ein Jahr lang hat Carl von Karstedt "Bob” begleitet: bei Proben, beim Mittagessen mit alten Bekannten -, um herauszufinden, ob sich das Geheimnis lüften lässt und was es mit der Schönheit und Tiefe dieser Kunst auf sich hat.

Er hat Bobs Assistenten und viele prominente Persönlichkeiten dazu befragt, darunter Hollywoodstar Willem Dafoe, Schauspieler Christian Friedel, seine langjährige Kollaborateurin Ann-Christin Rommen und die Konzeptkünstlerin Marina Abramović sowie die Musiker Tom Waits und Philip Glass. Sie alle arbeiten seit Jahrzehnten immer wieder mit Wilson zusammen.

Im Jahr 1976 kam der internationale Durchbruch mit "Einstein on the Beach", einem sechsstündigen Bühnen-Rausch mit der Musik von Philip Glass. Spätestens seit der Hamburger Inszenierung von William Burroughs' "The Black Rider" unter Mitwirkung von Tom Waits wurde Robert Wilson selbst zum Superstar.

Ein Rückblick auf ein halbes Jahrhundert geheimnisvollen künstlerischen Schaffens - begleitet von dem Versuch, einen einzigartigen künstlerischen Code zu knacken.



