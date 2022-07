Dortmund als Tor zur deutschen Dominanz

Lewandowski verbringt vier Spielzeiten beim BVB, in denen er die Schwarz-Gelben, die damals von Jürgen Klopp trainiert werden, zu zwei Meistertiteln führt. In der Saison 2011/12 gewinnt er das Double und erreicht das Finale der Champions League. In seiner letzten Saison in Dortmund wird er erstmals Torschützenkönig der Bundesliga.