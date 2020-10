Robert Lewandowski schießt Frankfurt ab

Zehn Saisontore nach nur fünf Spieltagen - so erfolgreich wie Robert Lewandowski ist in 58 Jahren Bundesliga noch niemand gewesen. Der Pole erzielte beim deutlichen 5:0 (2:0)-Sieg des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt die ersten drei Tore der Münchener (10./26./61. Minute). Es war bereits der zehnte Dreierpack für Lewandowski in der Bundesliga. Das schönste Tor des Tages fiel allerdings erst, als der Pole bereits ausgewechselt war. Leroy Sané kopierte bei seinem 4:0 den ehemaligen Bayern-Flügelstürmer Arjen Robben. Er zog vom rechten Flügel parallel zur Strafraumgrenze nach innen und drehte den Ball mit dem linken Fuß ins lange Eck (73.). Kurz vor Schluss erhöhte Youngster Jamal Musiala noch auf 5:0 (90.). Für den FC Bayern war es der 700. Heimsieg in der Fußball-Bundesliga.

Für die Münchener läuft es also auch nach der Länderspielpause wieder rund. Allerdings trübte eine Verletzung von Alphonso Davies den sportlich perfekten Nachmittag. Der Kanadier knickte in der zweiten Minute ohne gegnerischen Kontakt im Mittelfeld mit dem rechten Fuß um, blieb mit Schmerzen liegen und musste ausgewechselt werden.

Anderthalb Platzverweise gegen Hertha BSC

Tabellenführer bleibt allerdings RB Leipzig. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich gegen Hertha BSC verdient mit 2:1 (1:1) durch und feierte im fünften Ligaspiel den vierten Sieg. Vor 999 Zuschauern hatte Jhon Cordoba die Gäste mit seinem dritten Saisontor in Führung gebracht (9.), für Leipzig trafen Abwehrchef Dayot Upamecano (11.) und Marcel Sabitzer per Foulelfmeter (77.).

Nach Verletzungpause eingewechselt und sicher vom Punkt: Marcel Sabitzer macht das Siegtor für Leipzig

Herthas neuer Flügelspieler Deyovaisio Zeefuik sah zu Beginn der zweiten Halbzeit nur viereinhalb Minuten nach seiner Einwechselung die Gelb-Rote Karte (50.). Fast wäre sogar ein zweiter Hertha-Akteur vom Platz gestellt worden. Schiedsrichter Tobias Stieler hatte gegen Jessic Ngankam nach einem Foul bereits die Rote Karte gezeigt (90.+2), revidierte diese Entscheidung aber nachdem der Videoschiedsrichter aus Köln eingegriffen hatte und zeigte Ngankam nur Gelb. An der Niederlage für die Hertha änderte das aber nichts mehr. Für die Elf von Bruno Labbadia wird die Lage allmählich prekär. Der Hauptstadtklub kassierte die vierte Niederlage in Folge und steht weiter im Tabellenkeller.

Kein Erfolg für Mainz

Trotz eines guten Auftritts gegen Borussia Mönchengladbach, stand Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 am Ende wieder ohne Punkt da. Die Mainzer gerieten im Heimspiel gegen die Borussia durch einen Treffer von Lars Stindl in Rückstand (15.). Dann drehte der FSV die Partie dank eines Doppelpacks von Mateta (23./36.). Doch Gladbach kam nochmal zurück: Jonas Hoffmann per Handelfmeter (76.) und Matthias Ginter mit einem Kopfball nach einer Ecke (83.) sorgten für den 3:2 (1:2)-Endstand aus Sicht der Gladbacher.

Der FC Union Berlin und der SC Freiburg trennten sich 1:1 (1:1). Vincenzo Grifo brachte den SC schmeichelhaft in Führung (34.), fast postwendend gelang Robert Andrich der Ausgleich (36.). Rund 4500 Zuschauer waren im Stadion an der Alten Försterei mit dabei, allerdings unter besonderen Voraussetztungen: Es galt eine strikte Maskenpflicht, Fangesänge waren untersagt. Die Fans hielten sich daran, machten aber durch Klatschen, mit Rasseln, Tröten und anderen Hilfsmitteln wie Topfdeckeln dennoch Lärm.

Zum Auftakt des 5. Spieltags trennten sich Aufsteiger VfB Stuttgart und der 1. FC Köln 1:1 (1:1) unentschieden. Nach der frühen Führung durch Orel Mangala (1.), kämpfte sich der FC zurück in die Partie. Sebastian Andersson sorgte per verwandeltem Foulelfmeter noch vor der Halbzeit für den Ausgleich (23.). Für die Kölner war es Saison übergreifend das 15. sieglose Spiel in Folge.