Rishi Sunak wird jüngster Premierminister Großbritanniens

Am Ende ging es auch ohne Drama und parteiinternen Wahlkampf: Penny Mordaunt zog sich aus dem Rennen um die Nachfolge von Liz Truss zurück, Boris Johnson trat erst gar nicht an. Und so übernimmt Rishi Sunak nun den Parteivorsitz und das Premierministeramt.