Rishi Sunak neuer Regierungschef in Großbritannien

Ex-Finanzminister Rishi Sunak wird neuer britischer Premierminister. Seine einzige Rivalin Penny Mordaunt zog im parteiinternen Rennen um das Amt ihre Kandidatur zurück, wie sie auf Twitter mitteilte.



Sunak hatte seine Kandidatur am Sonntag formell erklärt. "Das Vereinigte Königreich ist ein großartiges Land, aber wir stehen vor einer tiefen Wirtschaftskrise", schrieb er auf Twitter. Er wolle "unsere Wirtschaft in Ordnung bringen, unsere Partei einen und etwas für unser Land tun".

Der frühere Banker wird der erste nicht-weiße Premierminister in der Geschichte Großbritanniens und der erste gläubige Hindu in der Downing Street 10. Er ist der Enkel indischer Einwanderer, das Familienvermögen ermöglichte ihm eine Ausbildung im britischen Elitesystem. Als Banker kam er dann selbst zu immensen Reichtum. Dies und mögliche Steuertricks seiner Frau macht viele Briten ihm gegenüber skeptisch.



Der 42-Jährige war von 2019 bis vergangenen Juli Finanzminister, bevor er aus Protest gegen zahlreiche Affären des damaligen Amtsinhabers Boris Johnson zurücktrat und damit zum vorzeitigen Ende von dessen Amtszeit beitrug. Anfang September unterlag Sunak dann im Rennen um Johnsons Nachfolge gegen Liz Truss - unter anderem stritten beide im Vorfeld heftig über die Finanz- und Steuerpolitik.



Genau diese Finanz- und Steuerpolitik wurde Truss dann nach ihrem Amtsantritt als Premierministerin zum Verhängnis. Ein von ihrer Regierung geschnürtes Entlastungspaket sorgte für Panik an den Finanzmärkten, zwang Truss zu mehreren Volten - und letztlich am vergangenen Donnerstag zum Rückzug.

Johnsons Anhänger wechselten ins Sunak-Lager

Die Tories hatten nach nur knapp zwei Monaten erneut nach einer Führung gesucht. Premierministerin Liz Truss wurde nach sechs beispiellos chaotischen Wochen auf Druck ihrer Partei aus dem Amt getrieben. Ihr Vorgänger Boris Johnson brachte sich schnell für ein Comeback ins Gespräch, zog sich am Sonntagabend jedoch überraschend zurück.

Der frühere Premier Johnson verzichtete am Sonntag überraschend auf eine Kandidatur

Nach dem überraschenden Rückzug Johnsons sind zudem mehrere prominente Anhänger der Operation "Bring Back Boris" (Bringt Boris zurück) ins Sunak-Lager gewechselt. Johnson selbst hatte sich am Sonntagabend geschlagen gegeben, nachdem über das Wochenende die Spekulationen über ein Comeback hoch hergingen.

Eine Rückkehr Johnsons hätte das Potenzial gehabt, die tief gespaltenen Konservativen noch tiefer ins Chaos zu stürzen: Mehrere Abgeordnete hatten für diesen Fall gedroht, Johnson die Gefolgschaft als Premier zu verweigern oder gar die Partei zu verlassen.

hf/rb (rtr, dpa, afp