Riesiger Gebäudekomplex in Essen brennt

Einen solchen Brand hat die Essener Feuerwehr nach eigenen Angaben noch nie erlebt: Ein riesiger Wohnkomplex mit etwa 100 Bewohnern stand am frühen Montagmorgen plötzlich in Flammen. Windböen von Sturm "Antonia" fachten das Feuer zusätzlich an, so dass das Gebäude binnen kürzester Zeit ausbrannte.

Fast ein Wunder: Es wurden zunächst nur drei Verletzte gemeldet. Sie kamen mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Etwa 100 Personen seien aus dem Komplex in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das entspreche ungefähr der Zahl der dort wohnenden Menschen. Eine genaue Überprüfung stehe jedoch noch aus. Daher können auch mögliche Todesopfer bisher nicht ausgeschlossen werden.

Gefährliche Löscharbeiten

Die Feuerwehr war mit 150 Einsatzkräften am Ort. Die Löscharbeiten gestalteten sich "sehr schwierig und teilweise gefährlich" für die Einsatzkräfte, die in die Wohnungen hineinmussten. Die Bewohner wurden in einem nahegelegenen Hörsaal der Universität untergebracht. Zeugen berichteten, innerhalb von 20 Minuten habe das ganze Haus komplett in Flammen gestanden. Die Brandursache ist noch unklar.

Alle verfügbaren Berufsfeuerwehren wurden alarmiert - rund 150 Retter waren im Einsatz

Aufgrund der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr. Das Westviertel, in dem sich der brennende Gebäudekomplex befindet, grenzt unmittelbar westlich an den Essener Stadtkern. Erst kürzlich hatte die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" über eine Serie von Bränden in der Stadt berichtet. Dreimal habe es innerhalb einer Woche im Eltingviertel nördlich des Stadtkerns gebrannt.

jj/ww (dpa, rtr)