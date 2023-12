Die in der Elfenbeinküste beliebten Schnecken werden in Farmen in der Stadt Azaguié gezüchtet, rund 40 Kilometer nördlich der Hauptstadt Abidjan. In etwa zehn Ziegel- und Zementbehältern mit Gitterdeckeln befindet sich eine Schicht Erde und eine weitere aus Blättern. Dazwischen wimmelt es von Schnecken, Jungtieren und Zuchttieren.