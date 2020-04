Riesen Staraufgebot bei Corona-Benefizkonzert

"Heute bin ich so glücklich, dass wir zusammen eine Welt Zuhause sind", sagte Lady Gaga, Mitorganisatorin des Konzerts "One World: Together at Home" zum Auftakt der Show, die von mehreren US-Sendern und im Netz über Kanäle wie Youtube und Twitter übertragen wurde. Die Künstler traten dabei zuhause in ihren Wohnzimmern oder auf der Terrasse auf.

Zusammen rocken mit den Rolling Stones "Together At Home": Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood and Charlie Watts (v.l.)

Die vier Mitglieder der Stones spielten - jeder für sich in seinem eigenen Wohnzimmer - ihren Song "You can't always get what you want". Zu sehen waren sie auf einem viergeteilten Bildschirm, Schlagzeuger Charlie Watts improvisierte mit Alltagsgegenständen als Trommeln. Taylor Swift stimmte am Klavier passenderweise ihren Hit "Soon you better" an.

Dankeschön an das Gesundheitspersonal

Darüber hinaus waren unter anderem auch Beyoncé, Elton John, Steve Wonder, Paul McCartney, Adam Lambert, Jennifer Hudson und Rita Ora mit Auftritten zugeschaltet. Einzige deutsche Musiker im Programm waren Philipp Dausch und Clemens Rehbein von der Band Milky Chance, die ihren Hit-Song "Stolen Dance" spielten. Zum Ausklang sangen Lady Gaga, Céline Dion und der italienische Sänger Andrea Bocelli gemeinsam. Begleitet wurden sie vom chinesischen Star-Pianisten Lang Lang.

Statt vor Publikum in ausverkauften Konzerthallen spielt Elten John vor seiner Gartenhecke

Während des rund sechsstündigen Livestreams schalteten sich auch immer wieder Ärzte, Wissenschaftler und Politiker dazu. Die früheren First Ladys Laura Bush und Michelle Obama dankten den Helfern in Krankenhäusern und Geschäften. Die US-Starmoderatoren Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel und Stephen Colbert führten durch die Show, mit der vor allem dem Gesundheitspersonal an der Corona-Front gedankt werden sollte.

Nach Angaben des Veranstalters, der Hilfsbewegung Global Citizen, kamen umgerechnet mehr als 32 Millionen Euro zur Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation WHO und anderer im Kampf gegen das Coronavirus aktiver Organisationen zusammen.

ww/sam (dpa, afp)