Reus lächelt und Terzic freut sich: Dortmund holt in Leipzig Auswärtssieg

In der 85. Minute des Spitzenspiels am 15. Spieltag zwischen RB Leipzig und dem BVB konnte man kurz die Augen schließen und sich vorstellen, was in diesem Moment auf der Tribüne in Dortmund losgewesen wäre, als Trainer Edin Terzic die beiden Leistungsträger Marco Reus und Jadon Sancho vom Feld holte. Wohl bis zum Ende des Spiels hätten die schwarz-gelben Fans die beiden Stars auch nach ihrer Auswechslung noch bejubelt und vielleicht gar nicht bemerkt, dass die Gegner durch Alexander Sorloth (90.) noch eben ein Tor machten. Aber das war ja dann eh egal.

Zuletzt war ja eher Krise

3:1 (0:0) siegten die Dortmunder in Leipzig - in einer Weise, die ein wenig an die wunderbaren BVB-Tage erinnerte, als sie die Tabelle anführten und schon als unschlagbare Meister angesehen wurden. Das ist, wie man weiß, doch eine ziemliche Weile her. Zuletzt war ja eher Krise in Dortmund, so sehr Krise, dass man Lucien Favre die Verantwortung abnahm und sie dem jungen und weitgehend unbekannten Terzic übergab. Mag sein, dass das eine gute Idee war.

Als eher Krise war in Dortmund, gab es Begegnungen, in denen man von Reus auf dem Platz wenig bemerkte. Am Spiel des Kapitäns in Leipzig nun war zu sehen, dass der Esprit zurückkehrt in das Spiel. An allen Chancen beteiligt, zwei gute Möglichkeiten selbst auf dem Fuß. Ein Marco Reus in dieser Verfassung ist in der Lage, ein Spiel zu drehen - oder das zu orchestrieren, was sich ein Trainer ausdenkt.

Ausgedacht hatte sich Terzic, dass man sich von der Leipziger Anfangsoffensive nicht überrennen lassen wollte. Das ging auf. Und ab der 30. Minute legten die Gäste ihre Zurückhaltung ab, kamen mehr in die Hälfte des Gegners und erarbeiteten sich dann in der zweiten Halbzeit eines Spiels, das am Anfang von viel Nervosität geprägt war, ihre verdienten Chancen.

Die Gastgeber - abgemeldet

Und die führten dreimal zu verdienten Toren. Emre Can hatte den an der Achillessehne verletzt ausgeschiedenen Axel Witsel mit Wucht ersetzt. Jadon Sancho traf - ebenfalls zu seiner alten Form zurückfindend - zum 0:1 (55.), danach der am Anfang etwas gedrosselte Erling Haaland mit einem Doppelschlag (71.+84.). Letztlich haben die Dortmunder das Spiel innerhalb von 30 Minuten durch Offensivgeist und schöne Kombinationen entschieden. Die Leipziger hatten vielleicht zwei, drei Torchancen, und das in einem Spiel, in dem sie die Tabellenführung hätten übernehmen können. In der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber abgemeldet.

Doppelschlag durch Haaland (Mitte) - da war es um die Leipziger geschehen

Marco Reus lächelte nach dem Abpfiff zufrieden, wissend, dass dieser Sieg Tabellenplatz vier bedeutete. Und Edin Terzic freute sich mit seinen Spielern, als hätte er selbst auf dem Platz gestanden. Das hätte man bei Vorgänger Favre in der Regel eher nicht vermutet. Auch das macht einen Unterschied. Der Trainer weiß trotzdem im Interview nach dem Spiel, dass es mehr als 100 Fehlpässe durch seine Mannschaft in der ersten Halbzeit gab. Und: "Uns war klar, diese Leichtigkeit hat gefehlt“, sagte Terzic hinterher. Nun gelte es, konstant Woche für Woche abzuliefern. Der Trainer des Tabellenführers im Süden, dem man auch einmal in der Krise die Verantwortung übergab, hätte das nicht anders beschrieben. Und dieser Hansi Flick ist inzwischen Triple-Sieger und hat nun einen Dreijahresvertrag.

Sie haben das Spiel verpasst? Dann können Sie hier alle Details noch einmal nachlesen:

LEIPZIG - DORTMUND 1:3 (0:0)

APFIFF

90. Minute: 3 Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: TOR ⚽ für Leipzig zum 1:3 durch Alexander SORLOTH. Doch der Anschlusstreffer dürfte für die Gastgeber zu spät kommen.

88. Minute: WECHSEL 🔃 bei Leipzig. Yussuf POULSEN geht vom Platz, Lazar SAMARDZIC kommt.

85. Minute: WECHSEL 🔃 bei Dortmund. Für Jadon SANCHO kommt Steffen TIGGES, für Marco REUS kommt Julian BRANDT.

84. Minute: TOR ⚽ 0:3 durch HAALAND, der nach schnellem Zuspiel von Reus in die Spitze den Leipziger Keeper Gulacsi aussteigen lässt.

83. Minute: Wieder eine Chance für RB - Bürki ohne Probleme.

82. Minute: Fehlpass Upamecano - und wieder geht das Duo Sancho und Haaland ab. Doch diesmal bleibt Haaland beim Abschluss hängen.

80. Minute: Die Gastgeber bemühen sich um einen Neuaufbau, versuchen, wieder stärker in die Offensive zu kommen. Doch es ist im Vergleich zum Gegner zu langsam.

76. Minute: Dortmund macht das Spiel. Reus hat das nächste Tor auf dem Fuß. Leipzig - von der Rolle.

73. Minute: GELBE KARTE 🔶 für den Dortmunder AKANJI.

71. Minute: TOR ⚽ 0:2 durch HAALAND per Kopf nach Flanke von Sancho.

71. Minute: WECHSEL 🔃 bei Leipzig - Amadou HAIDARA geht, Hee-Chan HWANG geht.

68. Minute: WECHSEL 🔃 beim BVB. Der gute Thomas DELANEY, gelb verwarnt, geht sicherheitshalber vom Platz. Dan-Axel ZAGADOU ersetzt ihn.

67. Minute: Jetzt kommen die Leipziger endlich einmal wieder in den Dortmunder Strafraum. Olmo zieht ab und trifft den Pfosten. Den hätte Bürki nicht gehabt.

65. Minute: Nächster Dortmunder Chance für Haaland, der in der pause aufgewacht ist. Er kommt über links und knallt das Ding an die Latte.

61. Minute: WECHSEL 🔃 bei Leipzig, und zwar gleich zweifach: Alexander SORLOTH für Emil FORSBERG, Lukas KLOSTERMANN für Marcel SABITZER.

60. Minute: Ecke Leipzig, landet sicher in den Händen von Roman Bürki.

59. Minute: Torschuss von Guerreiro, aber über den Leipziger Kasten.

58. Minute: Die nächste Dortmunder Chance durch Haaland. Die Leipziger suchen ihren Plan und finden ihn gerade nicht ...

55. Minute: TOR ⚽ 0:1 für den BVB - und was für eins: Haaland kommt über links, scharf auf Reus im Zentrum, der mit der Hacke (oder war es die Sohle) an den mitgelaufenen SANCHO weitergibt. Und der trifft.

54. Minute: Die Tendenz setzt sich fort. Der BVB stört sehr früh ....

49. Minute: Konter nach einem Leipziger Fehlpass, Reus aus spitzem Winkel von links, Gulacsi pariert. Danach Ecke und Can per Kopf auf's Tor der Leipziger. Zwei Chancen, das hatten wir in der ganzen ersten Hälfte nicht.

47. Minute: Erster Angriff der Leipziger. Delaney haut das Ding weg.

46. Minute: Weiter geht's. Jetzt fängt Dortmund an. Keine Wechsel.

HALBZEIT

Keine Torchancen bislang, trotzdem ein gutes Spiel mit hohem Tempo. Beide Mannschaften sind auf der Hut und versuchen, keine aussichtsreiche Position für den Gegner zuzulassen. Der BVB traut sich zunehmend mehr. Die zweite Hälfte dürfte spannend werden.

45. Minute: Zwei Minuten Mehrarbeit!

45. Minute: Freistoß Reus von rechts - landet am Kopf eines Leipziger Spielers.

43. Minute: Reus zweimal gefährlich im Leipziger Strafraum von links. Beim zweiten Mal bekommt er den Ball in Abseitsposition. Aber immerhin einmal eine Strafraumszene.

40. Minute: Immer noch viele Ballverluste. Beide Teams gönnen dem anderen keinen gescheiten Spielaufbau.

38. Minute: Nagelsmann brüllt. Länger schon.

35. Minute: Die Dortmunder haben sich in den letzten zehn Minuten aus der Umklammerung befreit. Sie stören noch früher und versuchen, bereits in der Leipziger Hälfte den Ball für sich zu gewinnen.

32. Minute: GELBE KARTE 🔶 für den Dortmunder DELANEY.

30. Minute: WECHSEL 🔃 Emre CAN kommt für den verletzten Axel WITSEL, der von Betreuern gestützt den Platz verlässt

Das tut weh: Axel Witsel muss vom Feld

28. Minute: Witsel bleibt im Rasen hängen und steht erst mal nicht wieder auf. Der linke Knöchel ...

26. Minute: Eckball, den Angelino auch von rechts schießt. Keine Gefahr.

25. Minute: Wieder versucht es RB über Angelino. Sein Gegenspieler Meunier steht immer drei Meter entfernt. Ob das auf die Dauer eine gute Idee ist?

23. Minute: Jetzt aussichtsreicher über Olmo und vorher über den immer gefährlichen Angelino. Die Leipziger robben sich an das BVB-Tor heran.

21. Minute: Haidara spielt einen Pass quer über das Feld. da ist zwar irgendwo der BVB-Strafraum, aber ein Mitspieler ist da nicht.

19. Minute: Abstoss Bürki. Jetzt mal mit Ruhe?

17. Minute: Viele Missverständnisse im Mittelfeld, Zuspielfehler auf beiden Seiten, die aber auch am recht ambitionierten Tempo der Partie liegen.

14. Minute: Gefährliche Flanke von Angelino vor das BVB-Tor, Bürki faustet das Ding weg.

12. Minute: Konter über die linke BVB-Seite und Haaland, aber Abseits.

10. Minute: Die ersten Minuten - Leipzig drängt, aber wirklich gefährlich wird es für das BVB-Tor noch nicht. Dortmund versucht, früh zu stören, kommt aber aus der eigenen Hälfte kaum heraus.

7. Minute: Abstimmungsunklarheit in der BVB-Hintermannschaft - aber nix passiert.

5. Minute: War das ein Schuß? Oder eine Flanke? Halstenberg befördert jedenfalls erstmal den Ball Richtung BVB-Tor.

3. Minute: Leipzig beginnt druckvoll, Forsberg setzt sich auf der rechten Seite fest. Aber da sitzt er dann fest.

1. Minute: Der BVB ganz in Gelb-schwarz, Leipzig in rot-weißem Dress - insofern keine Überraschungen.

ANPFIFF

18:24 Uhr: Die Partie wird geleitet von Schiedsrichter Daniel Siebert.

18:05 Uhr: "Jetzt geht es wirklich darum, dass Maximum herauszuholen", sagt Edin Terzic, der gegenwärtige Trainer der Dortmunder vor dem Anpfiff. "Wir kommen nicht hier hin, um zu kucken, wie gut die sind", bemerkt er über den Gegner. Wie er's angehen will in Leipzig, verriet er im Sky-Interview nicht.

18:00 Uhr: "Dortmund kann einen großen Schritt machen, wir können einen großen Schritt machen. Insofern ist es auch von der Tabelle her ein Spitzenspiel", sagt RB-Coach Julian Nagelsmann. "Wichtig ist, dass wir am Ende das eine Tor mehr machen als der Gegner."

17.45 Uhr: Eher winterlich am Austragungsort:

17:40 Uhr: Und so sieht die Mannschaft der ersatzgeschwächten Leipziger zu Beginn aus: Gulacsi - Orban, Upamecano, Halstenberg - Adams, Haidara, Sabitzer, Angelino - Olmo, Forsberg - Poulsen.

17:35 Uhr: Mit dieser Mannschaft wollen die Dortmunder den Anschluss an die Spitzengruppe halten: Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro -.Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland.

Schafft der BVB am 15. Bundesliga-Spieltag den zweiten Sieg in Folge und schließt damit die Sechs-Punkte-Lücke auf RB Leipzig ein wenig? Oder gewinnen die "Roten Bullen" und distanzieren die Dortmunder noch weiter von der Bundesliga-Spitze?

Herzlich willkommen zum DW-Liveticker vom Spitzenspiel in Leipzig.