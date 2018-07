Rettung für den Liszt-Affen und seinen Regenwald

Projektziel: Das übergeordnete Ziel ist es, den Liszt-Affen als "Flaggschiff”-Spezies zu nutzen, um langfristig die natürlichen Ressourcen Kolumbiens in der Projektregion zu schützen und zu erhalten.

Projektgebiet: Der Liszt-Affe ist eine endemische Art im Norden Kolumbiens, es gibt ihn ausschließlich im nordwestlichen Kolumbien nahe der Karibikküste. Es gibt heute schätzungsweise nur noch etwa 7000 wildlebende Liszt-Affen.

Projektpartner: Die Naturschutzorganisation Proyecto Tití, die NGO Wildlife Conservation Network (WCN), die mit Schutzorganisationen in der ganzen Welt zusammenarbeitet

In den 1960er und -70er Jahren wurden zehntausende Liszt-Affen gefangen und als Labortiere für Tierversuche in der Krebsforschung in die USA exportiert. Dies ist heute verboten. Aber das bedeutet nicht, dass die Affen jetzt sicher sind. Heute ist die fortschreitende Vernichtung ihres Lebensraum die größte Gefahr für das Überleben der Krallenaffen-Art. Außerdem werden die Tiere aufgrund ihres knuffigen Aussehens auf dem Schwarzmarkt als beliebte Haustiere gehandelt. Die Tierschutzgruppe Proyecto Tití versucht sowohl die Tiere zu schützen, als auch den Regenwald, in dem sie leben.

Ein Film von Katja Döhne