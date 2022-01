Rettet Europas Amazonas - Wasserstraße bedroht Polesiens Natur

Die Naturschützerinnen und Naturschützer Irina Kashpei, Pavel Pinchuk und Elleni Vendras wollen verhindern, dass die Artenvielfalt Polesiens verlorengeht. Sie haben einen Antrag bei der UNESCO gestellt - Polesien soll Weltnaturerbe werden und so vor den Bulldozern geschützt werden.



"Nur noch die Anerkennung als UNESCO Weltnaturerbe kann meine Heimat retten", sagt Irina Kashpei. Sie ist selbst in Polesien geboren, ihre Großmutter lebt noch in der Region. Es geht um ihre Heimat und um das Überleben vieler gefährdeter Säugetiere und Millionen von Vögeln. Damit ihr Antrag Chancen hat, machen die Wissenschaftler Grundlagenarbeit.

Sie zählen Arten und Tiere, dokumentieren die enorme Biodiversität, sammeln alle Informationen, die sie bekommen können. Ein Kampf gegen die Zeit - in der Ukraine haben die Bauarbeiten für die gigantische Wasserstraße E40 bereits begonnen. Der Fluss Pripyat, Herzstück Polesiens, wurde an vielen Stellen bereits ausgebaggert und verbreitert - auch in gefährlicher Nähe zum Atom-Reaktor von Tschernobyl.

Und dies ist erst der Anfang: Die E40 soll die längste Wasserstraße Europas werden und die Ostsee mit dem Schwarzen Meer verbinden: 2.000 Kilometer vom polnischen Danzig bis ins ukrainische Cherson. Die Zerstörung riesiger Feuchtgebiete könnte die Folge sein, fürchten Irina und ihre Kollegen. Ebenso wie ein enormes, menschengemachtes Artensterben.



