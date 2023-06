Ressourcen immer im Blick

Stets muss die Wirtschaft die Lage der vorhandenen und benötigten Ressourcen im Blick behalten.

Bild: Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen/REUTERS

Kreativ gegen den Wassermangel

Orte auf der ganzen Welt trocknen aus. Um das Problem zu lösen, wollen manche einen echten Eisberg in die Stadt bringen, andere die Luftfeuchtigkeit in der Nacht mit Netzen auffangen und wieder andere einfach nur die Lecks in den Leitungen stopfen.

Bild: Jens Wolf/ZB/picture alliance

Ohne Kupfer kein Hightech – Schwedens Mega-Mine

Schweden entwickelt sich zu einem der wichtigsten Rohstoff-Lieferanten für die EU. Ohne Kupfer gibt es kein High-Tech, keine Batterie- und Umwelttechnologie. Wir sind mit einer XXL-Truck-Fahrerin in einer der größten europäischen Kupferminen.

Bild: Georg Wendt/dpa/picture alliance

Gespaltenes Polen – Atomkraft pro und kontra

Polen plant zum ersten Mal, eigene Atomkraftwerke zu bauen. Ziel ist es, von der Kohleverstromung wegzukommen. Es gibt Befürworter, aber auch Gegner dieser Pläne. Eine Reportage aus Polen zum Stand der Dinge.

Bild: Pixabay

Scharfer Trend – Boom bei den Gewürzen

Der Weltmarkt der Gewürze hat ein Volumen von fast 130 Milliarden Dollar. Immer mehr Gewürze werden nachgefragt. Es gibt Prognosen, die ein Wachstum von 37 Prozent gegenüber dem Vorjahr vorhersagen. Wir sind bei einem Gewürzhändler in Hamburg.

