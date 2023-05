Europa

Republik Moldau: Dorf Bulboaca im Glanz vor dem Europäischen Gipfel

Noch nie gab es seit der Unabhängigkeitserklärung 1991 so ein Riesen-Event in der Republik Moldau. Der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft am 1 Juni bedeutet für viele Moldauer, dass sie nicht mehr allein sind im Angesicht der russischen Aggression.