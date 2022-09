Reporter - Sex? Nein danke! - Asexuelle erzählen

Drei asexuelle Menschen berichten aus ihrem Leben und über ihren ganz unterschiedlichen Umgang mit ihrer Neigung. Lennart aus Hamburg, 38, hat nach einigen Erfahrungen in Beziehungen festgestellt: Er ist asexuell und aromantisch, er will also kein Sex und keine Partnerschaft mehr. Der 60-jährige Martin aus Speyer hat schon in seiner Jugend erkannt, dass er asexuell ist. Trotzdem ist er verheiratet und hat zwei Kinder. Sex ist für ihn aber nur "Mittel zum Zweck". Akaya aus Bielefeld ist 22 und hat kein Verlangen nach jedweder Sexualität, auch Selbstbefriedigung findet sie eher abstoßend. Sie lebt mit ihrer Freundin in einer homo-romantischen Beziehung ohne Sex.