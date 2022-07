Reporter - Plastikmüll: Wie die Donau sauber wird

Doch die Aktion ist mehr als bloße PR: Täglich nimmt sein Team Wasserproben und untersucht sie auf kleinste Plastikteilchen, Reifenabrieb, Medikamentenrückstände. Die Schadstoffe dezimieren die Artenvielfalt in der Donau; beim Menschen schwächen Plastikrückstände das Immunsystem und passieren sogar die Blut-Hirn-Schranke. Andreas Fath will sich damit nicht abfinden - auch aus bloßem Eigennutz: Er ist begeisterter Leistungssportler und schwimmt am liebsten in sauberen Gewässern. Carola Grau hat ihn auf seinem Weg von der Donauquelle bis zur Mündung begleitet.