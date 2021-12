Reporter - Der Katzenretter von Idlib

400 Katzen leben bei Alaa Aljaleel im Tierheim. Und noch ein paar mehr kommen immer mal vorbei, wenn sie Hunger haben. Alaas Beruf ist das nicht: Er ist sonst als Rettungssanitäter unterwegs und kümmert sich um Menschen in Not.

In Idlib leben Millionen Geflüchtete, für die es häufig ums bloße Überleben geht. In so einer Situation Tiere retten? Alaa Aljaleel spürt auch viel Gegenwind. Aber er sagt: "Menschlichkeit bedeutet für mich auch, die Tiere nicht zu vergessen."

Eine Reportage von Omar Albam.