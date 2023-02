Reporter - Armes reiches Deutschland

Elke lebt von Sozialhilfe. Wenn sie kocht, dann sorgt sie vor allem dafür, dass ihre Tochter satt wird. Sie selbst isst, was übrig bleibt. Boris dagegen, als selbständiger Marketing-Coach ein Top-Verdiener, hat sein Herz an Luxusautos verloren und meint: Arm sein ist eine Entscheidung, kein Schicksal. Die Valdiviesos wiederum, eine Mittelstandsfamilie mit eigenem Haus und bescheidenem Wohlstand, haben spätestens seit der Energiekrise Angst vor dem sozialen Abstieg - und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Nicht nur sie haben den Eindruck, dass in Deutschland gerade etwas ins Rutschen gerät. Eine Reportage von Marcel Aburakia und Melina Grundmann.