Alltagsdeutsch

Religion in der Kita

Was bedeutet Ostern für die Christen, was Ramadan für die Moslems? Toleranz und Verständnis für andere Religionen wird im Berliner Bezirk Wedding schon früh geübt: in der Kindertagesstätte der Osterkirche.

In vielen Kitas wird kulturelle Vielfalt großgeschrieben.

