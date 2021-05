Relegation: 1. FC Köln schlägt Holstein Kiel und bleibt in der Bundesliga

"Wir haben noch 45 Minuten", sagte Holstein-Kiel-Geschäftsführer Wolfgang Schwenke in der Halbzeit. Da war schon eine ordentliche Portion Zweckoptimismus dabei, denn für die Kieler war zu diesem Zeitpunkt der Traum von der 1. Bundesliga bereits in recht weite Ferne gerückt: ein Halbzeitstand von 1:4, der auch dem Spielverlauf entsprach. Bitter für die Kieler, aber aus Sicht der Kölner hochverdient. Und nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel auch etwas überraschend.

Jonas Hector ging voran

Vier Tore in einer Halbzeit, selbst die Fans des 1. FC Köln dürften erstaunt über eine derartige Offensivstärke gewesen sein. Oder sich ein weiteres Mal bei ihrem herausragenden Spielführer Jonas Hector bedanken, der den ersten Treffer per Kopf (3. Minute) unmittelbar nach Anpfiff selbst machte und damit den Ton setzte an diesem Tag. Hätten die Kölner in der abgelaufenen Saison stets so angriffslustig und zupackend im Mittelfeld agiert, wären sie wahrscheinlich gar nicht in diesen misslichen Abstiegskampf bis zum letzten Tag geraten. Beim Hinspiel im eigenen Stadion noch ängstlich, nahmen sie den Kielern in deren Arena allen Schneid ab. Und ein weiteres Mal wurde sehr deutlich, wie viel Kraft Holstein Kiel in dieser Saison gelassen hat. Nach zweifacher Corona-Quarantäne elf Spiele in 35 Tagen - jetzt sind sie einfach platt.

Do konnten sie noch einmal hoffen: Lee Jae-Sung nach seinem Ausgleichstreffer

Es war auf Kölner Seite auch das Spiel des Sebastian Andersson, der eigentlich immer noch nicht verletzungsfrei ist und den Trainer Friedhelm Funkel nach dem Motto "Spiel, so lange Du kannst!" von Anfang an auf den Platz geschickt hatte. Und der Stürmer konnte, hielt seinen Kopf in der 6. und in der 13. Minute hin und sorgte so für die Vorentscheidung. Da waren die Kieler gerade durch den Treffer von Jae-Sung Lee (4.) wieder auf 1:1 herangekommen. Doch das war es dann auch. Vor der Halbzeit setzte Rafael Czichos noch das 1:4 drauf. Und Matchwinner Andersson blieb bis Minute 75 auf dem Platz.

Fair mit der eigenen Mannschaft auch in der Niederlage: Fans im Stadion von Holstein

Der Wunschtraum des Kieler Geschäftsführers, dass ja noch eine Halbzeit verbleibe, zerplatzte. Eher konnten die Gastgeber von Glück reden und sich bei ihrem Torwart Ioannis Gelios bedanken, nicht schnell noch weiter in Rückstand geraten zu sein. Der FC zog sich nicht zurück, sondern bestimmte weiter die Partie und ließ Holstein kaum noch druckvoll vor dem Tor von Timo Horn auftauchen. In Minute 84 sorgte Ellyes Skhiri für den gut herausgespielten 1:5-Endstand.

Den Kopf an der richtigen Stelle: Kölns Stürmer Sebastian Andersson

Das war der Moment, als auch Kölns Troubleshouter Friedhelm Funkel an der Seitenauslinie entspannt jubelte. Bei ihrem Interimstrainer müssen sich die Kölner bedanken - Funkel, der zu keinem Zeitpunkt Zweifel gesäht und intern seine durchaus limitierte Truppe zum richtigen Zeitpunkt ideal eingestellt hatte. Was der neue Trainer Steffen Baumgart in der kommenden Spielzeit mit diesem Kader anstellt, dürfte spannend werden. Allerdings sollte rund um das 'Geißbockheim' genannte Klubhaus niemand vergessen, wie eng es auch in der Saison 2020/21 war mit der Erstklassigkeit. Selbst wenn es eine Saison zum Vergessen war.