Fokus Europa

Rekordsommer in Österreich - Gletscher in Gefahr

In Österreichs Alpen taut der Gepatschferner Gletscher jedes Jahr um rund 100 Meter. Er ist der am schnellsten schmelzende Gletscher der Alpen. Forscher rechnen damit, dass es aufgrund des Klimawandels um 2050 in den Alpen keine Gletscher mehr geben wird.