Reiterprozession: Blutritt etwas weiblicher

UNESCO: Kein Kulturerbestatus ohne Frauen

Bei zahlreichen Brauchtumsveranstaltungen in Deutschland bleiben Frauen weiterhin außen vor. So auch beim Kötztinger Pfingstritt in Bayern, der kommendes Wochenende stattfindet. Das hat allerdings seinen Preis: Die Wallfahrt bewarb sich bereits zwei Mal um die Aufnahme ins immaterielle UNESCO-Kulturerbe. Die Kommission lehnte bisher aber ab - auch wegen des Ausschlusses von Frauen.