Reisetipps für Bilbao

Inselgeschichten

Früher Einsiedelei ist die Insel heute ein Wallfahrtsort für Seeleute und Fischer. Am Ende der Treppe soll Johannes der Täufer seinen Fußabdruck hinterlassen haben, so die Legende. Und wer die Glocke an der Pforte drei Mal läutet, darf sich etwas wünschen. Als Standort der Burg "Dragonstone" in der siebten Staffel von "Game of Thrones" ist San Juan de Gaztelugatxe nun auch Kult bei Filmfans.