Reisen trotz Corona - Was geht noch?

Nach einer kurzen Atempause im Sommer verzeichnen inzwischen fast alle EU-Staaten wieder rasant steigende Corona-Infektionszahlen. Nicht nur Deutschland fährt deshalb das öffentliche Leben und den Tourismus drastisch zurück.

Die Hotels in Deutschland bleiben den gesamten November geschlossen, touristische Reisen im Inland sind daher nicht mehr möglich. Aber es gibt noch einige wenige Alternativen in Europa:

Für Griechenland spricht das Auswärtige Amt in Berlin lediglich eine Reisewarnung für die Region Westmakedonien aus, der Rest des Landes ist bereisbar. Die Kanarischen Inseln stehen nicht mehr auf der Risikoliste des Robert-Koch-Instituts, Reisen auf die Kanaren können also gebucht werden.

Die Situation in Europa

Auch wenn die meisten Nachbarländer Deutschlands zu den Risikogebieten in Europa zählen und das Auswärtige Amt in Berlin eine Reisewarnung ausgesprochen hat, erlauben einige dieser Länder den Deutschen grundsätzlich die Einreise, etwa Frankreich, Österreich und die Schweiz. Wie verantwortungsvoll allerdings solche Reisen angesichts der dramatisch steigenden Fallzahlen sind, sei dahingestellt. Auch muss berücksichtig werden, dass in vielen Ländern strenge Kontaktbeschränkungen gelten, das öffentliche Leben stark zurückgefahren ist und Restaurants, Museen und Freizeiteinrichtungen geschlossen sind.

Um Reisenden in Europa einen besseren besseren Überblick über das Corona-Infektionsgeschehen und mögliche Beschränkungen zu verschaffen, hat die EU eine Corona-Ampel eingeführt. Danach wird die EU in grüne, orange und rote Zonen eingeteilt. Hinzu kommt noch die Farbe grau für Regionen, aus denen nicht genug Daten vorliegen. Auf dieser Corona-Ampel-Karte der EU gilt mittlerweile der Großteil der Staaten als Corona-Risikogebiet und ist rot gekennzeichnet. Nur noch Norwegen und Finnland sind überwiegend grün markiert. Überwiegend gelb sind lediglich noch drei Staaten: Dänemark, Lettland und Griechenland (Stand: 29. Oktober).

Hier ein Überblick über einige der wichtigsten Reiseländer Europas:

Spanien

Die Kanarischen Inseln gelten laut Robert-Koch-Institut in Berlin nicht mehr als Risikogebiet. Eine Reise nach Teneriffa oder Gran Canaria ist also wieder möglich. Allerdings müssen einreisenden Touristen ab Mitte November in ihren Hotels einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf.

Auf dem spanischen Festland aber bleibt die Lage sehr ernst. Der nationale Notstand wurde bis Mai 2021 verlängert. Er umfasst u.a. ein nächtliches Ausgehverbot zwischen 23 Uhr und sechs Uhr morgens. In den Regionen kann je nach Lage von diesen Zeiten leicht abgewichen werden. Die Regionen entscheiden auch, ob sie touristische Einreisen erlauben oder nicht.

Spanien ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Das Auswärtige Amt hat für ganz Spanien - mit Ausnahme der Kanarischen Inseln - eine Reisewarnung ausgesprochen. Wer trotzdem nach Spanien reisen will, muss vor der Reise ein Online-Formular ausfüllen, dann erhält man einen QR-Code, der bei der Einreise per Flugzeug vorzuweisen ist.

Griechenland

Das Auswärtige Amt in Berlin warnt lediglich vor Reisen in die Region Westmakedonien, alle anderen griechischen Regionen stehen nicht auf der Corona-Risikoliste der Bundesregierung.

Griechenland selbst erlaubt vielen EU-Bürgern die Einreise, auch aus Deutschland. Allerdings hat die griechische Regierung als Reaktion auf steigende Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet, darunter auch für die Hauptstadt Athen und die Hafenstadt Thessaloniki. Dort sind Feiern, Partys, religiöse Feierlichkeiten und Wochenmärkte untersagt. Alle Tavernen, Bars und Diskos müssen um 24 Uhr schließen.

Die Akropolis in Athen: 2019 besuchten 2,9 Millionen Menschen die antike Stätte

Frankreich

Auch Frankreich hat wieder einen landesweiten Lockdown verhängt. Bis zum 1. Dezember müssen Restaurants, Bars und alle nicht essentiellen Geschäfte schließen. Die Franzosen dürfen ihre Häuser nur noch aus zwingenden Gründen verlassen, etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Private Treffen sollen auf die Kernfamilie beschränkt bleiben. Auch Reisen in andere Regionen des Landes sind nicht ohne Weiteres möglich.

Die deutschen Behörden haben das gesamte Kontinentalfrankreich sowie das französische Überseegebiet Martinique als Risikogebiet eingestuft. Frankreich selbst fordert für Reisende aus Deutschland keine Tests.

Italien

Die Bundesregierung hat fast ganz Italien mit Ausnahme Kalabriens ab diesem Sonntag (1. November) zum Corona-Risikogebiet erklärt.

In Italien gilt der Ausnahmezustand. Hotels und Geschäfte dürfen unter Einhaltung strenger Infektionsschutz- und Hygieneauflagen geöffnet bleiben, es muss aber mit verkürzten Öffnungszeiten gerechnet werden. Bars und Restaurants müssen grundsätzlich um 18 Uhr schließen. Im ganzen Land gilt die Maskenpflicht im Freien. Die Einreise aus Deutschland ist noch ohne Einschränkungen möglich.

Österreich

Das Auswärtige Amt in Berlin hat das gesamte Nachbarland zum Risikogebiet erklärt, mit Ausnahme des Kleinwalsertals und der Gemeinde Jungholz mit zusammen gut 5000 Einwohnern. Beide Exklaven sind auf der Straße nur von Deutschland aus erreichbar.

Warten auf Kundschaft: Fiaker vor der Wiener Hofburg

Die Einreise aus Deutschland ist jedoch möglich. Wer sich zehn Tagen zuvor in einem von Österreich deklarierten Corona-Risikogebiet aufgehalten hat, muss einen negativen Test vorweisen oder in der Quarantäne nachholen. Deutsche Urlauber, die auf der Heimreise von Kroatien, Rumänien und Bulgarien sind, müssen ohne Zwischenstopp durch Österreich fahren, auch Tanken ist nicht erlaubt.

Landesweit müssen Mund und Nase in allen Geschäften bedeckt sein, ebenso in Bussen und Bahnen und in allgemein zugänglichen Indoor-Bereichen von Beherbergungsbetrieben.

Schweiz

Auch in der Schweiz steigen die gemeldeten Infektionen wieder. Deshalb wurden die Einreise-Bestimmungen angepasst: Reisende aus weltweit 50 Ländern und Regionen müssen sich in eine zehntägige Quarantäne begeben.

Deutsche Staatsangehörige können grundsätzlich uneingeschränkt in die Schweiz einreisen.

Allerdings hat das Auswärtige Amt in Berlin die Schweiz mit Wirkung vom 25. Oktober zum Risikogebiet erklärt und rät von nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Nachbarland ab.

Niederlande

Wegen steigender Infektionszahlen haben die Niederlande landesweit einen Teil-Lockdownausgerufen: Kneipen, Cafés und Restaurants bleiben geschlossen. Der Verkauf von Alkohol nach 20 Uhr wird verboten. Außerdem dürfen die Bürger nur noch maximal drei Gäste pro Tag in ihren Wohnungen empfangen und sollen Bus und Bahn nur noch in dringenden Fällen nutzen. In allen öffentlichen Räumen wie Geschäften, Museen oder Bibliotheken gilt eine Maskenpflicht.

Wegen dramatisch steigender Neuinfektionen warnt das Auswärtige Amt in Berlin vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Niederlande.

In den Niederlanden müssen Reisende, die aus Risikogebieten kommen, für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Seit Mittwoch, 28. Oktober, gelten folgende deutsche Städte als Risikogebiet: Berlin, Frankfurt am Main, Bremen, München, Düsseldorf, Köln, Aachen, Stuttgart, Essen und Mannheim. Wer aus diesen Städten in die Niederlande reist, muss sich zehn Tage in Hausquarantäne begeben. Das gilt nicht für Reisende, die lediglich die Flughäfen dieser Städte für die Einreise in die Niederlande nutzen.

Großbritannien

Die zweite Corona-Welle trifft auch Großbritannien hart. Das Auswärtige Amt warnt aufgrund hoher Infektionszahlen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nach Großbritannien. Ausgenommen sind lediglich die Kanalinseln und Überseegebiete.

Jeder Landesteil bestimmt über seine eigenen Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie:

In England müssen die Pubs spätestens um 22 Uhr schließen. Die Maskenpflicht ist in Taxis, Geschäften, Restaurants und Pubs verpflichtend.

Lange Strände, steile Klippen - Cornwall, eines der schönste Reiseziele in England

In Schottlands Risikogebieten sind alle Pubs, Restaurants und Bars geschlossen. Im übrigen Schottland dürfen Kneipen, Bars, Cafés und Restaurants im Innenbereich nur noch zwischen 6 und 18 Uhr öffnen und keine alkoholischen Getränke anbieten.

Wales hat einen zweiwöchigen Lockdown beschlossen. Bis zum 9. November sind u.a. alle Freizeitaktivitäten und Tourismus untersagt. Restaurants und Pubs bleiben geschlossen.

In ganz Großbritannien wurden die Strafgelder für Verstöße gegen die Corona-Regeln drastisch erhöht: Wer etwa die Isolationspflicht nach einem positiven Corona-Test missachtet, muss mit einer Geldstrafe von bis zu 10.000 Pfund (11.000 Euro) rechnen.

Reisende aus Deutschland und einigen anderen Ländern Europas können ohne Einschränkungen einreisen. Die Liste mit diesen "Reisekorridoren" wird ständig aktualisiert.

Dänemark

Dänemark gehört zu den wenigen Ländern in Europa, in denen die Corona-Ampel noch nicht auf Rot gesprungen ist. Im Gegensatz zu Deutschland. Deshalb dürfen Deutsche nur noch mit triftigen Grund nach Dänemark einreisen. Auch die Ausnahmeregelung für die Bürger in Schleswig-Holstein wurde gekippt. An der deutsch-dänischen Grenze werden die Kontrollen wieder verschärft.

Ausgenommen von dem Einreisestop sind Deutsche, die ein Ferienhaus in Dänemark besitzen. Auch wer sich bereits im Land aufhält, muss nicht überhastet abreisen.

Tschechien

Deutschlands Nachbarland weist eine der höchsten Pro-Kopf-Infektionsraten in ganz Europa aus. Das Auswärtige Amt in Berlin hat eine Reisewarnung für ganz Tschechien ausgesprochen.

Die Regierung in Prag verhängte den Lockdown im Land und schloss damit die Grenzen für Touristen, auch aus Deutschland. Der "kleine Grenzverkehr" zwischen den Ländern - wie Fahrten zum Tanken oder Einkaufen nach Tschechien - ist vorerst nicht mehr möglich. Die Durchreise bleibt allerdings erlaubt.

Portugal

Lange Zeit war Portugal relativ gut durch die Krise gekommen, doch am 14. Oktober wurde auch dort der landesweite Katastrophenfall ausgerufen. So dürfen sich in der Öffentlichkeit nur noch maximal fünf Personen versammeln. Außerhalb der eigenen Wohnung ist das Tragen eines Mund-Nasenschutzes Pflicht. Das Auswärtige Amt in Berlin stuft die Region Lissabon und die Regionen Norte und Centro als Risikogebiete ein. Die ganze Südhälfte Portugals inklusive der Algarve als beliebtes Urlaubsziel bleibt "risikofrei".

Die Strände an der Algarve wurden noch nicht zum Risikogebiet erklärt

Derzeit gibt es keine bekannten Einreisebeschränkungen für Deutsche, die auf dem Luft- oder Landweg aus Deutschland auf dem portugiesischen Festland einreisen. Reisende müssen bei Einreise jedoch persönliche Angaben zum Zielort, Reisegrund und ihrer Erreichbarkeit, auch während des Aufenthalts in Portugal, machen. Es wird zudem bei allen Einreisenden per Infrarot die Körpertemperatur gemessen.

Türkei

Die Bundesregierung setzt die Reisewarnung für die ganze Türkei wegen der Corona-Pandemie zum 9. November wieder in Kraft. Die bisher bestehende Ausnahmeregelung für die Touristenregionen Aydin, Izmir, Mugla und Antalya am Mittelmeer gelten nur noch bis 8. November. Die Bundesregierung hatte die Reisewarnung Anfang August nach langem Drängen der türkischen Regierung aufgehoben. Voraussetzung dafür war ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept, zu dem die Vorlage eines negativen Corona-Tests bei der Ausreise zählt, der nicht älter als 48 Stunden sein darf und von den Reisenden bezahlt werden muss.

Risikogebiete weltweit

Am 1. Oktober hat die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung beendet. Jedes Land wird nun vom Auswärtigen Amt wieder einzeln bewertet, es gilt ein einheitliches dreistufiges System:

Reisewarnung

Die Reisewarnung richtet sich ab sofort ganz nach den Infektionszahlen. Ab 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen gilt ein Land oder eine Region als Risikogebiet. Dann wird automatisch auch eine Reisewarnung ausgesprochen.

Die Reisewarnung ist zwar kein Verbot, soll aber eine möglichst große abschreckende Wirkung haben. Das Gute für den Urlauber: Er kann eine bereits gebuchte Reise stornieren, wenn sein Ziel zum Risikogebiet erklärt wird.

Nicht gewarnt, aber abgeraten – die abgeschwächte Reisewarnung

Allerdings gibt es Länder, für die seit zwar keine Reisewarnung ausgesprochen wird, in die man trotzdem nicht reisen kann. Der Grund: Es gelten dort Einreisebeschränkungen oder Einschränkungen des Flugverkehrs. Generelle Einreisesperren gibt es z.B. in Australien, den USA und China. Für all diese Länder rät das Auswärtige Amt nach den neuen Bestimmungen von Reisen ab.

Traumziel Sydney - Deutsche können derzeit nicht nach Australien reisen

Auch die abgeschwächte Reisewarnung kann kostenlose Stornierungen ermöglichen, die Rechtslage ist hier aber nicht so eindeutig wie bei der formellen Reisewarnung. Auch das Robert-Koch-Institut in Berlin aktualisiert seine Liste der Risikogebiete ständig.

Wenige Ausnahmen

Es bleiben nicht mehr viele Länder übrig, für die es keine Reisewarnung oder keine abgeschwächte Reisewarnung gibt. Wer dennoch in ein Risikogebiet reist oder erst dort vor Ort von einer neu ausgesprochenen Reisewarnung überrascht wird, muss sich 48 Stunden vor oder nach der Wiedereinreise nach Deutschland auf Corona testen lassen. Und solange in Quarantäne bleiben, bis das Testergebnis vorliegt.

Ab dem 8. November sollen neue Regeln für Einreisen aus ausländischen Risikogebieten gelten: Reisende ohne triftigen Reisegrund müssen dann zehn Tage lang in Quarantäne, können sich aber ab dem fünften Tag frei testen lassen. Für notwendige Reisen und Berufspendler soll es Ausnahmen geben.



dpa/afp/reuters (at/ey/ks)