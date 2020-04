Elena Ferrante: Meine geniale Freundin

Zugegeben, es geht nicht um Dolce Vita, sondern um die dunklen Seiten Neapels, um Gewalt, Verbrechen und viel Chauvinismus. Doch die neapolitanische Saga hat mich so gefesselt, dass ich in Gedanken wochenlang selbst an den Schauplätzen unterwegs war: in den engen Straßen Neapels, im vornehmen Florenz und auf der sonnigen Insel Ischia. (Christina Deicke)