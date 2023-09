Reiselust - Klimafrust

Bild: ZDF

Bis zur Flutkatastrophe im Jahr 2021 galt das Ahrtal als ein Traumziel für Wellness- und Weintouristen. Heute gelten die Zerstörungen im Ahrtal als Sinnbild für extreme Wetterereignisse, wie sie sich als Folge des Klimawandels auch in Deutschland häufen könnten. Wie kann das Ahrtal wieder attraktiv werden, wenn Infrastruktur und Gastronomie in Trümmern liegen? Das Ziel: Eine Katastrophe wie diese darf sich nicht wiederholen – der Wiederaufbau soll das Ahrtal zu einer Modellregion für schonenden und nachhaltigen Tourismus machen.

Bild: ZDF

Nachhaltigkeit im Tourismus – ist es dafür auf Mallorca schon zu spät? Die Insel wurde in den vergangenen Jahrzehnten vom Massentourismus überrannt. Die Folgen werden in Zeiten des Klimawandels erst richtig deutlich: Extreme Trockenheit und Wassermangel belasten die ohnehin schon ressourcenarme Baleareninsel – mehr als ein Viertel des gesamten Wasserverbrauchs entfällt auf den Tourismus.

Bild: ZDF

An kaum einem anderen Ort ist der Klimawandel so deutlich sichtbar wie in Grönland. Manche Bewohner der Insel sehen in der Klimaerwärmung aber auch Chancen: Schmelzende Gletscher machen den Weg frei für den Abbau Seltener Erden und anderer wertvoller Rohstoffe. Doch der Abbau schadet der Umwelt und den Menschen. Kann Tourismus eine klimaschonendere Alternative sein, um die Wirtschaft anzukurbeln?

Sendezeiten:

DW Deutsch+

MO 11.09.2023 – 23:00 UTC

DI 12.09.2023 – 05:00 UTC

DI 12.09.2023 – 10:30 UTC

DI 12.09.2023 – 18:00 UTC

MI 13.09.2023 – 13:30 UTC

Vancouver UTC -7 | New York UTC -4 | Sao Paulo UTC -3

Neu-Delhi UTC +5,5 | Bangkok UTC +7 | Hongkong UTC +8