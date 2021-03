Reiseführer: 111 extreme Reiseziele in Europa

Ob frieren im ältesten Eishotel der Welt in Nordschweden oder schwitzen in Europas trockenster Region, der Tabernas-Wüste in Südspanien: Der Reiseführer "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss" ist ein Muss für Rekordjäger. DW-Autorin Patricia Szilagyi nimmt ihre Leserinnen und Leser mit auf eine Reise zu europäischen Superlativen. Von einzigartigen Naturwundern über architektonische Meisterwerke und kulturelle Highlights ist für jeden etwas dabei - selbst für Eisenbahn-Liebhaber und Fans von Kuckucksuhren.

Was darf's denn sein? Eis-Skulptur im Eishotel in Schweden

Orte "zum Wegträumen" während Corona

Fast zwei Jahre hat Patricia Szilagyi an dem Buch gearbeitet. Am Donnerstag (18.03.2021) erscheint es auf Deutsch und Englisch im Emons Verlag. "Es war gar nicht so einfach, 111 Rekordorte in Europa zu finden", sagt Szilagyi. Doch die Recherche sei es wert gewesen, auch weil sie auf neue, einzigartige Reiseziele gestoßen sei. Besonders Kalmückien, die einzige buddhistische Republik Europas im Süden Russlands, und die nördlichste Siedlung des Kontinents auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen würde sie nun gerne selbst bereisen, sagt Szilagyi.

Traumhafte Aussicht auf die Berge garantiert der höchste Bahnhof Europas in der Schweiz

Doch die Corona-Pandemie und die weltweiten Reisebeschränkungen machen solche Reisen aktuell fast unmöglich. Trotzdem - oder gerade deshalb - sei es wichtig, dass "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss" ausgerechnet jetzt erscheine, findet Autorin Patricia Szilagyi: "Das Buch soll inspirieren und ich hoffe, dass es in dieser Zeit auch zum Wegträumen dienen kann und den Lesenden wieder Lust aufs Reisen macht."

Reiseführer nach Reihe von Euromaxx

Grundlage für das Buch ist das Konzept der preisgekrönten Multimedia-Reihe "Europa maxximal" des DW-Lifestyle- und Kulturmagazins Euromaxx. In bisher 20 spannenden Reisereportagen hat Euromaxx-Reporter Hendrik Welling Europas Superlative bereist und fuhr unter anderem mit dem Zug zu Europas höchstem Bahnhof am Schweizer Jungfraujoch, verlief sich im weltweit größten Labyrinth in Norditalien und kletterte auf Europas größten Gletscher in Island.

Euromaxx-Reporter Hendrik Welling bei Dreharbeiten in Kalmückien

"Jede dieser Reisen hatte ihren ganz eigenen Reiz. Wir haben beeindruckende Leute getroffen und tolle Erlebnisse gehabt", sagt Euromaxx-Reporter Welling. "Ich denke, dass diese Reihe und das Buch ein Gespür dafür vermitteln, dass in all diesen Orten spannende Geschichten stecken, die man dadurch miterleben kann", so Welling.

Bei YouTube und auf dw.com/reise kann man Wellings Abenteuer verfolgen. Und auch im Buch sind seine Reisen zu den jeweiligen Rekordorten per QR-Code abrufbar. Die User auf YouTube sind bereits von Europas extremen Reisezielen fasziniert - einige haben sie sogar bereits selbst besucht. Die anderen können nun träumen: "Das ist ab jetzt auf meiner To-Do-Liste", schreibt ein Nutzer unter dem Video von Wellings Besuch auf dem Schweizer Jungfraujoch. Ein anderer Kommentator schreibt: "Eines der Weltwunder, von denen ich noch nichts wusste." Inspiration für Reiselustige ist mit "Europa maxximal" und "111 extreme Orte in Europa, die man gesehen haben muss" also garantiert.