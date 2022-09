Reise durch die Nachbarländer der Ukraine

Berlin - es kann losgehen!

Die DW-Reporterinnen Shabnam Surita (links) und Laila Abdalla (rechts) starten ihre zweiwöchige Tour durch Mittel- und Osteuropa in Berlin. Ihre Reise führt sie nach Breslau in Polen, Prag in Tschechien, Bratislava in der Slowakei, Budapest in Ungarn und nach Timisoara in Rumänien. Hier erhalten Sie täglich ihre Reise-Updates.