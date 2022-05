Reise durch den Osten Europas: Slowakei

Perspektivwechsel: die Höhlen der Slowakei

Die Slowakei von unten entdecken, geht am besten von einer Höhle aus. Die Höhle Ochtinska gehört zu den einzigen drei Aragonithöhlen der Welt. Die rosettenartigen Kristallbildungen aus Kalziumkarbonat, die an Korallen erinnern, kann man sonst nur noch an zwei Orten in Lateinamerika bestaunen. In der Tropfsteinhöhle Belianska jaskyňa (Bild) hingegen finden jeden August Konzerte statt.