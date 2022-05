Ein Schloss im Wandel der Zeit

Das 1883 fertiggestellte Schloss Peleș diente Rumäniens Königsfamilie bis 1947 als Sommerresidenz. Mit der kommunistischen Machtübernahme ging das Anwesen in Staatsbesitz über, wurde nach dem Sturz Ceaușescu aber wieder an seinen vorherigen Besitzer übereignet. Das in der Stadt Sinaia gelegene 3.200 Quadratmeter große Schloss beherbergt heute ein Kunstmuseum.