Regisseur Paul Haggis in Italien festgenommen

Wie die Nachrichtenagenturen Ansa und AGI unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Brindisi melden, soll der 69-Jährige in Süditalien eine "junge ausländische Frau" sexuell missbraucht und dabei so verletzt haben, dass sie medizinische Hilfe benötigte.

Der in Kanada geborene Haggis bestreitet die Vorwürfe. Er ließ über seinen italienischen Anwalt Michele Laforgia erklären, er sei "vollkommen unschuldig". Haggis wurde am Dienstag bei einem Filmfestival in der Stadt Ostuni in der Provinz Brindisi erwartet.

Der Hollywoodstar führte Regie bei dem Film "Crash" und schrieb die Drehbücher für "Million Dollar Baby" und "Casino Royale". Bekannt wurde er auch durch seinen offenen Bruch mit Scientology.

Bereits im Zuge des Skandals um den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein war Haggis von mehreren Frauen des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden. Er bestreitet alle Vorwürfe.

nob/rb (afp, ap)