Regionale Schlachthöfe gehören zum Konzept der artgerechten Tierhaltung dazu. Sie kämpfen um’s Überleben

Auf dem Höhepunkt des Corona-Lockdowns war die walisische Hauptstraße, in der William Lloyd Williams' Metzgerei liegt, so gut wie menschenleer. Dennoch strömten die Kunden zu Williams, denn sie wollten jetzt Fleisch kaufen, bei dem sie sicher sein konnten, dass es wirklich "von nebenan” kommt.

Williams schlachtet lokales Vieh in seinem kleinen Schlachthof direkt neben dem Weideland in Machynlleth's malerischem Dyfi-Tal, wo er seine eigenen Kühe und Schafe hält. Der Laden selbst ist nur einen kurzen Spaziergang entfernt.

"Wil hält die Tiere auf einem freien Feld – damit sie keinen Stress haben", sagt Joy Neal aus dem nahe gelegenen Glandyfi. "Er ist gut zu den Tieren und liefert den Einheimischen gutes Fleisch, und ich meine, er wird dafür sehr geschätzt!”

Wil Lloyd auf seinem Schlachthof; alle geschlachteten Tiere wurden auf Farmen in einem Umkreis von 20 Meilen aufgezogen

Die Verbraucher denken oft lieber nicht darüber nach, wie das Tier getötet wird, dessen Fleisch sie dann kaufen. Doch Neal ist beruhigt, dass das Fleisch von einem regionalen Schlachthof stammt. "Es gibt nur noch sehr wenige davon und mir liegt sehr viel daran, dass wir diesen hier haben ", sagt sie.

Ein Geschäftsmodell im Untergang

Williams' Schlachthof befindet sich seit den 1950er Jahren in Familienbesitz. Das Handwerk hat er von seinem Vater gelernt. Im Alter von acht Jahren hat er die Schafsköpfe rausgetragen. Mit 17 begann er eine richtige Ausbildung.

Sein Unternehmen hat die Maul- und Klauenseuche und BSE (den sogenannten "Rinderwahn") überlebt. Insgesamt gesehen haben beide Krankheiten die britische Agrarindustrie Milliarden Pfund gekostet. Und jetzt Covid-19. Aber es ist und war immer ein Kampf.

In den 1980er Jahren gab es in der Grafschaft Montgomeryshire sieben regionale Schlachthöfe, heute ist Williams' der einzige. Der Sustainable Food Trust (SFT) ist eine Organisation, die sich für nachhaltige Lebensmittel einsetzt und 2018 eine Kampagne für regionale Schlachthöfe startete. Seinen Angaben zufolge gab es in ganz Großbritannien zwischen 1930 und 2017 einen Rückgang der lokalen Schlachtbetriebe um 99 Prozent. Die kleinen Unternehmen sind nicht profitabel genug, um mit Supermärkten konkurrieren zu können. Und auch die zunehmende Belastung durch mehr Papierkram und Bürokratie hat ihre Lage erschwert. Der SFT sagt, dass viele Vorschriften mit Blick auf große Schlachthöfe entstanden sind und "für kleine Schlachthöfe unnötig oder ungeeignet" seien.

Wil Lloyd und der Landwirt John Jones aus der Region im Schlachthof von Wil in Machynlleth. Im Inneren des Wagens befindet sich die Hälfte einer Färse von John, die Wil vergangene Woche geschlachtet hat.

"Wir haben das Netzwerk der lokalen Infrastruktur zerstört, das früher vorhanden war", sagt STF-Gründer Patrick Holden. "Das soll nicht heißen, dass wir es nach Covid nicht vielleicht anders wieder aufbauen können. Aber das kann man nur , wenn die Verbindung zwischen dem eigentlichen Produzenten und dem Verbraucher da ist. Dabei sind Schlachthöfe ein kritischer Punkt, weil man ohne regionale Schlachthöfe kein Fleisch aus artgerechter Haltung – was regionale Schlachtung einschließt - haben kann.

Schonend für das Vieh und den Planeten

Nach Angaben der staatlichen britischen Lebensmittelbehörde Food Standards Agency gibt es die meisten Probleme mit dem Tierschutz beim Transport vom Bauernhof zum Schlachthof. In den von der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Königliche Gesellschaft zur Prävention von Tierquälerei) festgelegten Standards steht jedoch, dass Vieh so nah wie möglich am Ort der Haltung geschlachtet werden sollte.

Das Modell der Massentierhaltung ist nicht nur schlecht für den Tierschutz. Denn wenn die Tiere eng zusammengepfercht werden, ist das Krankheitsrisiko groß. Um das zu minimieren, geben die Landwirte den Tieren Antibiotika. Hinzu kommen die riesigen Mengen an Futter - Getreide und proteinreiches Soja, das in Monokulturen angebaut wird. Die Felder dafür müssen agrochemisch behandelt werden, um Schädlinge fernzuhalten. Das führt zu einer Verschlechterung der Bodenqualität, zu Verschmutzung und dem Verlust an biologischer Vielfalt.

Die Bauern, deren Fleisch Williams verkauft, sind auf einem Schild in seinem Schaufenster aufgelistet, das von Woche zu Woche aktualisiert wird. Das gesamte Vieh, das er schlachtet, kommt von Farmen aus einem Umkreis von 20 Meilen, die meisten davon sind weniger als zehn Meilen entfernt. Gefüttert wurde es hauptsächlich mit Gras.

"Die Tiere ruhen sich nach der Ankunft noch eine Nacht bei mir aus. Sie stehen auf sauberem Stroh und haben Wasser. Und es ist ein kurzer Weg vom Feld bis zum Schlachthof", sagt er. "Das Töten ist die Aufgabe, aber das muss passieren, ohne dass damit wie immer geartete Qualen verbunden sind”.

Wil Lloyd sagt, wie man sein geliebtes Vieh aufzieht und schlachtet, ist zentral bei der Vermeidung von Tierquälerei

Politische Anerkennung

Von der britischen Regierung gab es – historisch gesehen – wenig Unterstützung für den Erhalt lokaler Schlachthöfe. In der All-Party Parliamentary Group for Animal Welfare (APGAW) sind Lords und Abgeordnete organisiert, die sich für den Tierschutz einsetzen. Sie haben im Juni 2020 einen Report veröffentlicht, aus dem klar hervorgeht, warum lokale Schlachthöfe wichtig sind.

Ein Sprecher des britischen Ministeriums für Umwelt, Ernährung und ländliche Angelegenheiten teilte der DW mit, dass es "derzeit eine Überprüfung der einschlägigen Vorschriften gäbe und dabei der APGAW-Bericht berücksichtigt werde".

Im Jahr 2018 führte die walisische Regierung das Investitionsprogramm „Small Slaughterhouse Food Business Investment Scheme" für kleine Schlachthöfe ein, um den Sektor zu unterstützen. Derzeit wird über Änderungen des britischen Landwirtschaftsgesetzes diskutiert – und dabei auch über die Frage, ob das Schlachten in die Liste der Tätigkeiten aufgenommen werden soll, die finanzielle Unterstützung bekommen.

"Es ist ein großartiges Gefühl, diese wertvolle Anerkennung zu bekommen," sagt Williams. "Aber es bleibt noch viel zu tun."

Und die Pandemie hat die Dringlichkeit dieser Aufgabe noch deutlicher gemacht. "Wenn man sich die industrielle Tierhaltung anschaut, sieht man, dass sie zur Entstehung, Verbreitung und Verstärkung von Krankheiten beiträgt”, sagt Peter Stevenson, von der Tierschutzorganisation Compassion in World Farming.

Die preisgekrönte Metzgerei William Lloyd Williams in Machynlleth

Fabrikähnliche Fleischverarbeitungsbetriebe rund um den Globus sind zu Covid-19-Hotspots geworden, wahrscheinlich wegen der niedrigen Temperaturen und beengten Verhältnisse dort, so die Tierrechtsgruppe Peta UK.

Williams hofft, dass die Pandemie den Kunden geholfen hat zu verstehen, warum lokale Lebensmittel so wichtig sind. "Und um lokales Fleisch zu haben, braucht man einen regionalen Schlachthof", sagt er.

Die Geschichte mit verkaufen

Lokale Betriebe können preislich nicht mit der industriellen Landwirtschaft konkurrieren. Aber es gibt unzählige Kosten, die nicht auf den Preisschildern der Supermärkte erscheinen. Dabei geht es um Folgen der industriellen Landwirtschaft - sowohl in ökologischer Hinsicht als auch in Bezug auf die lokale Wirtschaft, die darunter leidet, wenn die Nahrungsmittelproduktion auf große, zentralisierte Betriebe verlagert wird.

"Große Einzelhändler sprechen von Größenvorteilen, aber in Wirklichkeit schadet diese Lebensmittelindustrie den Menschen und dem sozialen Gefüge vor Ort", sagt Holen. "Kurzfristige Gewinne auf der einen Seite stehen langfristigen Kosten auf der anderen Seite gegenüber. Und wir fangen gerade erst an, uns dessen bewusst zu werden."

Die Tierhaltung ist für 14,5% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, und die Rinderhaltung für die Produktion von Fleisch und Milchprodukten steht laut den Vereinten Nationen für 65% davon. Wenn man es richtig macht, kann die Viehzucht zu gesünderen Böden beitragen, die der Atmosphäre Kohlendioxid entziehen und im Boden halten.

Wenn wir weniger Fleisch essen und Fleisch von Produzenten, die Tiere artgerecht halten, können wir die negativen Auswirkungen auf die Umwelt drastisch reduzieren. Für immer mehr Verbraucher ist es wichtig zu wissen, woher die Lebensmittel kommen. Die Geschichte der Herkunft ist eine Geschichte, die Williams seit Jahrzehnten erzählt - so wie es sein Vater vor ihm getan hat.

"Die Bauern verkaufen nicht das Produkt, sie verkaufen die Geschichte: 'Dies sind meine Kinder, und dies ist der Schlachthof, der fünf Meilen entfernt ist. Wenn diese Geschichte eine Entfernung von mehr als 20 Meilen beinhaltet, ist das Produkt nicht mehr tierfreundlich und der Wert ist geringer", sagt Williams.