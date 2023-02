DW Nachrichten

Regierungserklärung von Kanzler Scholz

Olaf Scholz hat erneut vor einem "Überbietungswettbewerb" bei Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Deutschland werde sich daran nicht beteiligen, so der Kanzler. Und noch ein Thema drängte sich im Bundestag auf die Tagesordnung: Das verheerende Erdbeben in Syrien und der Türkei.