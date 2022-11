Regie-Großmeister Ridley Scott - Eine Werkschau

Gutes Auge: Ridley Scott

Ridley Scotts Filme strotzen nur so vor visueller Kraft und Opulenz. Auch in seinen schwächeren Werken gibt es immer großartige Bilder. In seinen besten Arbeiten ergänzen sich visueller Stil und erzählerischer Tiefgang in Vollendung. Ridley Scott, geboren 1937, ist ein Bildermagier des Films - und hat dem modernen Kino einige unvergessliche Momente verschafft.