Rege Beteiligung an Stichwahlen in Frankreich

Angesichts der Brisanz des Urnengangs strömen die Franzosen bei der zweiten Runde der Parlamentswahl in die Wahllokale. Alles dreht sich um die Frage: Wie stark wird der prognostizierte Rechtsruck ausfallen?

Das Interesse der Franzosen an der zweiten Runde der Parlamentswahl ist äußerst groß: Bis 17 Uhr (MESZ) gaben bereits 59,7 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie das Innenministerium in Paris mitteilte. Dies ist die höchste Wert zu diesem Zeitpunkt seit der Parlamentswahl von 1981.

Die letzten Wahllokale schließen am Sonntagabend um 20 Uhr. Kurz darauf wird mit ersten Hochrechnungen zum Wahlausgang gerechnet.

Im ersten Wahldurchgang am 30. Juni hatten die rechtsnationale Partei Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und ihre Verbündeten 33 Prozent der Stimmen erhalten. Der Zusammenschluss von Linken und Grünen - die Neue Volksfront (NFP) - kam auf 28 und das Lager von Staatschef Emmanuel Macron auf lediglich 20 Prozent.

In der ersten Runde konnten sich Kandidaten ein Mandat sichern, wenn sie mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen holten. Dies gelang in 76 Wahlkreisen. Im zweiten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit: Wer die meisten Stimmen in den verbliebenen 501 Wahlkreisen erhält, gewinnt.

Drohender Stillstand

Für den Fall einer absoluten Mehrheit des Rassemblement National im Parlament könnte Präsident Macron politisch gezwungen sein, dessen Parteichef Jordan Bardella zum französischen Regierungschef zu ernennen. Sollte der RN keine absolute Mehrheit bekommen, zeichnet sich die Bildung von drei Blöcken in der Nationalversammlung ab, welche die Regierung lähmen und das Land in eine politische Krise stürzen könnten.

Vor Runde zwei hatten sich mehr als 200 Kandidaten der NFP und des Regierungslagers aus dem Rennen zurückgezogen, um damit die Siegchancen besser platzierter Gegner der Rechtsnationalen in den Wahlkreisen zu erhöhen. Demoskopen zufolge könnte diese Strategie aufgehen.

Macron hatte die Neuwahlen überraschend nach dem Triumph des RN bei der Europawahl am 9. Juni ausgerufen. Politische Beobachter erwarten eine demütigende Niederlage seines Bündnisses. Der einst als Erneuerer und Verfechter eines starken Europas gefeierte Macron dürfte dadurch im In- und Ausland an politischem Gewicht verlieren.

