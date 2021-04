Rassismusvorwurf: Druck auf Golden Globes wächst

Ein Mitglied der Chefetage der Foreign Press Association in Hollywood (HFPA) - des Verbands der ausländischen Presse, der jedes Jahr die Verleihung der Golden Globe Awards ausrichtet, wurde jetzt aus der Organisation ausgeschlossen. Der 88-jährige Südafrikaner Philip Berk hatte eine E-Mail in Umlauf gebracht, in der er die Bewegung Black Lives Matter als "rassistische Hassbewegung" bezeichnet hatte.

Der renommierte Berufsverband zog Konsequenzen und teilte in einer offiziellen Mitteilung am Dienstag (21.04.2021) mit, dass Berk mit sofortiger Wirkung kein Mitglied der Organisation mehr sei. Der Südafrikaner war mehr als acht Amtszeiten Präsident der Association gewesen. Jetzt verlor er nicht nur den Posten, sondern auch die Mitgliedschaft in der HFPA.

Kurzfristiger Rausschmiss

Die Entlassung kam wenige Stunden, nachdem der US-amerikanische Nachrichtensender NBC darüber berichtet hatte. NBC überträgt auch jedes Jahr die feierliche Verleihung der Golden Globes. Die Produktionsfirma MRC, die die Veranstaltung ausrichtet, forderte daraufhin die "sofortige Entlassung" von Berk.

Die Los Angeles Times hatte zuvor berichtet, dass der frühere HFPA-Präsident einen Artikel der rechtsextreme Webseite "FrontPage Mag" des konservativen Publizisten David Horowitz geteilt hatte. Dort wurde Black Lives Matter-Mitbegründerin Patrisse Cullors als "selbsternannte 'ausgebildete Marxistin'" bezeichnet. Die Tatsache, dass sie angeblich für 1.4 Millionen Dollar ein Haus im kalifornischen Topanga Canyon gekauft habe, nahm der Artikel zum Anlass, Parallelen zwischen Black Lives Matter und der Sekte von Charles Manson zu ziehen. "Die Straße runter soll auch der Serienmörder Charles Manson sein Unwesen getrieben haben, welches nur angemessen erscheint, weil Manson einen Rassenkrieg anzetteln wollte", hieß es in dem Artikel "BLM Goes Hollywood", den Berk geteilt hatte.

Nicht der erste Skandal

Die Hollywood Foreign Press Association HFPA steht seitdem schwer unter Druck. Nicht nur in den USA haben Medien über die Missstände berichtet. Bis zum 6. Mai muss die Vorstandsebene jetzt grundlegende Veränderungen und langfristig eine Reform ihrer Organisationsstruktur in Sachen Diversität auf den Weg bringen. Internationale Produktionsfirmen, US-Studios und PR-Firmen, auch prominente Filmstars und Regisseure planen laut dem Fachmagazin "The Hollywood Reporter", Veranstaltungen der HFPA, also auch die Golden Globes, in Zukunft zu boykottieren, wenn nicht bald grundlegenden Veränderungen vorgenommen werden.

Diversity-Berater zurückgetreten

Erst im März 2021 hatte die HFPA einen strategischen Berater für Diversität ernannt. Shaun Harper, Professor für Rassismus, Gender- und LGBTQ-Themen an der Universität von Südkalifornien, hat sein Amt allerdings nach einem Monat wieder niedergelegt. In seinem Rücktrittschreiben, das in Teilen öffentlich bekannt wurde, betonte er seinen Optimismus, den er beim Antritt seiner Position beim Verband der ausländischen Presse in Hollywood mitgebracht habe. Nun aber müsse er seinen Rückzug erklären. Nachdem er einen Einblick in die "tiefen systematischen und den Ruf betreffenden Herausforderungen" gewonnen habe, vor denen die HFPA stehe, habe er das Vertrauen in ihren baldigen Wandel verloren. Sein Engagement als Wissenschaftler für Gleichberechtigung und Diversity mache es ihm "unmöglich, weiter der HFPA als Berater zu dienen", begründet er seinen Rücktritt.

Neue Diversity-Strategie derzeit nicht umsetzbar

Als Teil einer neuen, zeitgemäßen Diversitätsstrategie soll Shaun Harper der HFPA vorgeschlagen haben, bis zur nächsten Golden-Globes-Zeremonie 2022 insgesamt 13 Schwarze als Mitglieder neu aufzunehmen.

Der Verband hat bereits eine weitere Beraterin verloren: die Krisenmanagerin Judy Smith von der Beratungs- und Krisenkommunikationsagentur Smith & Company. Sie war ebenfalls vor mehr als einem Monat von der HFPA-Anwaltskanzlei Lathan & Watkins eingestellt worden, um die Organisation in Sachen Diversity fachlich zu beraten und zu unterstützen.

Ist der Ruf der HFPA noch zu retten?

Der Verband HFPA hat mittlerweile versucht, sich von der umstrittenen E-Mail ihres Mitglieds Berk zu distanzieren. "Die Ansichten, die in dem von Herrn Berk verbreiteten Artikel geäußert werden, sind die des Autors und spiegeln nicht die Ansichten und Werte der HFPA wider", schrieb der Verband in einer Erklärung.

Es ist nicht das erste Mal, dass die HFPA - vor allem dank der kritischen Berichterstattung der Los Angeles Times - in einen Skandal über die Zusammensetzung des Entscheidungsgremiums verwickelt ist.

Anlässlich der diesjährigen Verleihung der Golden Globes im Februar war der Verband der Ausländischen Presse weltweit hart kritisiert worden, weil kein einziges schwarzes Mitglied in dem 87-köpfigen Entscheidungsgremium vertreten ist. Das hatte eine kontroverse Diskussion in der Filmbranche ausgelöst - weltweit.

Internationale Produktionsfirmen, US-Studios und PR-Firmen, auch prominente Filmstars und Regisseure planen, laut dem "Hollywood Reporter", Veranstaltungen der HFPA, also auch die Golden Globes, in Zukunft zu boykottieren, wenn in naher Zukunft keine grundlegenden Veränderungen vorgenommen werden.

Hollywood und der Rassismus im Film Bester Film 2019: "Green Book" Die Geschichte, die Peter Farrelly in dem prämierten Film erzählt, beruht auf wahren Ereignissen. Viggo Mortensen (l.) spielt einen Chauffeur, der einen schwarzen Pianisten durch die Südstaaten fährt und sich dort an dem "Green Book" orientiert. Das Besondere: Das Buch stellt Autofahrern Restaurants und Motels vor, die ausschließlich für Schwarze sind - eindeutiges Zeichen der Rassentrennung.

Hollywood und der Rassismus im Film Oscar auch für "BlacKkKlansman" Der Oscar für das "Beste adaptierte Drehbuch" ging 2019 ebenfalls an einen Film, der sich mit dem Thema beschäftigt. Auch "BlacKkKlansman" von Regisseur Spike Lee beruht auf wahren Ereignissen. In den 1970er Jahren ermittelt ein schwarzer Polizist in Kreisen des Ku-Klux-Klan. Spike Lee setzt sich seit den 1980er Jahren in seinen Filmen mit Rassismus in den USA auseinander.

Hollywood und der Rassismus im Film Für ein Millionenpublikum: "Black Panther" Schließlich konnte noch ein dritter Film in diesem Jahr Oscars abräumen, der - im weitesten Sinne - dem Thema Rassismus zuzurechnen ist. Die Marvel-Verfilmung "Black Panther" stellte im vergangenen Jahr erstmals einen schwarzen Superhelden in den Mittelpunkt. Die Comic-Autoren Stan Lee und Jack Kirby hatten die Figuren in den 1960er Jahren auf dem Höhepunkt der Bürgerrechtsbewegung erfunden.

Hollywood und der Rassismus im Film Weiße Männer urteilen... 1957 war der Film "Die zwölf Geschworenen" eines der ersten Werke des US-Kinos, das Rassismus thematisierte. In erster Linie ein Justizthriller, beschäftigte sich das Filmdebüt von Regisseur Sidney Lumet auch mit Vorurteilen der zwölf weißen Geschworenen im Gericht, die ein Urteil gegen einen jungen Puerto-Ricaner fällen sollen.

Hollywood und der Rassismus im Film Sidney Poitier in "In der Hitze der Nacht" Zehn Jahre später war es Sidney Poitier, der in Hollywood weitere Türen aufstieß. Im Drama "In der Hitze der Nacht" spielt Poitier einen aus dem Norden stammenden Polizisten, der im Süden der USA einen Fall aufzuklären hat und auf abgrundtiefen Rassismus stößt. Der Film wurde mit fünf Oscars ausgezeichnet - und Poitier zum ersten afro-amerikanischen Superstar des US-Kinos.

Hollywood und der Rassismus im Film Tabubrecher "Mississippi Burning" "Mississippi Burning", den der Brite Alan Parker 1988 in den USA drehte, erzählt von einem Mord an Schwarzen und FBI-Ermittlungen. Ein Kritiker schrieb: "Parkers effekthascherische Regie (tut) so ziemlich alles, um 'Mississippi Burning' in den Abklatsch eines Gangsterfilms zu verwandeln. Dennoch durchbricht der Film ein Tabu: er setzt eine ganze Schicht weißer amerikanischer Spießer ins Unrecht."

Hollywood und der Rassismus im Film Rührende Geschichte: "Driving Miss Daisy" Ein Jahr später brachte der Australier Bruce Beresford die in Hollywood produzierte sentimentale Freundschaftsgeschichte "Driving Miss Daisy" (dt. Titel "Miss Daisy und ihr Chauffeur) in die Kinos. Wie "Green Book" viele Jahre später war auch dieser Film ein Beispiel dafür, wie mit dem Thema auf der Leinwand umgegangen werden kann: versöhnlich und sentimental. Auch dafür gab es vier Oscars.

Hollywood und der Rassismus im Film Ein geläuterter Clint Eastwood in "Gran Torino"? 2008 überraschte Regisseur und Hollywood-Star Clint Eastwood seine Fangemeinde mit dem differenziert erzählten Drama "Gran Torino". Darin spielt Eastwood einen rassistischen Amerikaner, der vor allem Vorurteile gegen in den USA lebende asiatisch-stämmige Menschen hegt. Im Laufe der Filmhandlung wandelt sich der von Eastwood gespielte Charakter durch persönliche Begegnungen zum Guten.

Hollywood und der Rassismus im Film Eastwood zum Zweiten Das Thema Rassismus in variierter Form griff Eastwood kurz danach noch einmal auf. In dem Sportdrama "Invictus" erzählt er die Geschichte der südafrikanischen Rugbynationalmannschaft. "Wie aus Feinden Freunde wurden" hieß in deutscher Übersetzung die literarische Vorlage. Eastwood blickte nach Südafrika in Zeiten nach dem Apartheid-System. Morgan Freeman spielte Nelson Mandela.

Hollywood und der Rassismus im Film Von schwarzen Dienern: "The Butler" Auch dieser Film steht in der Tradition amerikanischer Kinowerke über Rassismus mit aufklärerischem Impetus: "The Butler" (2013) mit Forest Whitaker und Oprah Winfrey in den Hauptrollen. Er erzählt die auf authentischen Ereignissen beruhende Geschichte des afro-amerikanischen Butlers Eugene Allen, der acht US-Präsidenten diente. "The Butler" war auch ein Spiegel jüngerer US-Zeitgeschichte.

Hollywood und der Rassismus im Film Auch oscarwürdig: "12 Years a Slave" Der 2013 in den Kinos angelaufene und ein Jahr später mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnete "12 Years a Slave" blickt tief zurück in die Anfänge des Sklaventums in den USA. Der Film des Künstlers Steve McQueen, der auch zum Regisseur erfolgreicher Kinofilme wurde, inszenierte das Rassismus-Drama mit prominenten Schauspielern - und überzeugte damit die Oscar-Akademie.

Hollywood und der Rassismus im Film Weiße Ignoranz: "Selma" Ein Jahr später blickte auch US-Regisseurin Ava DuVernay in die Historie. In "Selma" setzte sie sich mit den Märschen schwarzer Bürgerrechtler und der Bevölkerung von Selma nach Montgomery im US-Bundesstaat Alabama auseinander. David Oyelowo spielte in dem Film Martin Luther King, Tom Wilkinson (unser Bild) tritt als hartherziger Präsident Lyndon B. Johnson auf.

Hollywood und der Rassismus im Film Bewegend: "Loving" Vor drei Jahren überraschte US-Regisseur Jeff Nichols das Publikum mit dem feinfühligen Drama "Loving". Auch das ein Film, der sich eines historischen Kapitels des nordamerikanischen Rassismus annimmt. Der Film thematisiert den Kampf eines Paares, das sich gegen das Gesetz verbotener Mischehen auflehnt - und damit vor Gericht Erfolg hat.

Hollywood und der Rassismus im Film Originell: "Get Out" Sicher einer der eigenwilligsten Beiträge zum Thema Rassismus im Kino war 2017 der Film "Get Out". Anders als so viele gut gemeinte, dabei oft aber auch rührselige Hollywood-Filme, setzte der afro-amerikanische Regisseur Jordan Peele auf eine Genre-Geschichte. Rassismus wird hier mit Horror- und Comedy-Elementen präsentiert - das Ergebnis ist ein überaus origineller und überzeugender Genre-Mix.

Hollywood und der Rassismus im Film Bester Film 2017: "Moonlight" Im gleichen Jahr eroberte Barry Jenkins "Moonlight" die Oscar-Trophäe als "Bester Film". In drei Kapiteln erzählt Regisseur Jenkins die Geschichte eines afroamerikanischen, homosexuellen Mannes. Ästhetisch überzeugend ist "Moonlight" Beispiel für ein Filmwerk, das sein Thema differenziert und hintergründig umsetzt, auf große Melodramatik und Sentimentalität verzichtet und formal interessant ist.

Hollywood und der Rassismus im Film Dokumentarisch: "I Am Not Your Negro" Neben den vielen Spielfilmen, die das amerikanische Kino in den letzten Jahrzehnten zum Thema beigesteuert hat, gab es hin und wieder auch Dokumentationen. Sehr überzeugend geriet 2016 "I Am Not Your Negro" des aus Haiti stammenden Regisseurs Raoul Peck, der sich bei seiner Rückschau auf Rassismus in den USA vor allem auf Texte des afro-amerikanischen Schriftstellers James Baldwin stützte. Autorin/Autor: Jochen Kürten



Adaption ins Deutsche: Heike Mund