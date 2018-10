Red Bull dominiert Qualifying in Mexiko

Lewis Hamilton kann die Titel-Fiesta schon mal vorbereiten. Der WM-Spitzenreiter sicherte sich am Samstag in einer packenden Qualifikation zum Großen Preis von Mexiko den dritten Startplatz noch vor seinem zum Sieg verdammten deutschen Verfolger Sebastian Vettel. Der deutsche Formel-1-Pilot kam im Ferrari nur auf Rang vier. "Ich hatte nicht erwartet, dass wir so weit vorn stehen würden", sagte Hamilton.

Hochspannend dürfte es werden, denn Vettel steht direkt neben ihm. Es darf alles passieren aus seiner Sicht - nur nicht schon wieder ein früher Crash. Denn Vettel muss das Rennen an diesem Sonntag (Start um 20.10 Uhr MEZ, ab 20.00 Uhr im DW-Liveticker) gewinnen, um die vorzeitige Krönung Hamiltons noch aufschieben zu können. Der Brite darf dann nicht über Platz acht hinauskommen. Nicht zu schlagen für beide waren in einer mitreißenden K.o.- Ausscheidung die beiden Red-Bull-Piloten. Allerdings war es nicht Vorjahresgewinner Max Verstappen, sondern sein australischer Teamkollege Daniel Ricciardo, der sich die Pole sicherte.

Verstappen fehlten nur 26 Tausendstelsekunden, um auch noch für den Eintrag als jüngster Pilot auf der Pole zu sorgen. Den Rekord hält mit 21 Jahren und 73 Tagen nun immer noch Sebastian Vettel aus dem Jahr 2008 in Italien. Vettel versuchte von Beginn an alles. Vor der imposanten und lautstarken Kulisse auf dem Autódromo Hermanos Rodriguez legte der Deutsche gleich mal die Bestzeit vor, als die Qualifikation losging. Hamilton kam da zunächst nicht ran, war über eine halbe Sekunde auf dem nur 4,3 Kilometer langen Kurs langsamer.

Die Strecke wurde immer schneller. Verstappen, in allen drei Trainingseinheiten auf Platz eins, und Ricciardo schoben sich nach vorn. Bis Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Hamilton ernst machten. Der eher sehr mäßige Freitag, als Mercedes die Motorleistung aufgrund der dünnen Luft in 2250 Metern drosselte, und der Hydraulikdefekt bei Bottas im letzten Freien Training am Samstag waren vergessen, die Ingenieure hatten alles richtig gemacht.

Kurzweiliger Ausflug auf dem Rasen: Sebastian Vettel

Nach dem ersten Zeitabschnitt zeichnete sich der packende Kampf um die Pole ab, von der zwei der bislang drei Rennen in Mexiko-Stadt seit der Rückkehr der Formel 1 in die Hauptstadt gewonnen wurden. 2015 war es Nico Rosberg im Mercedes, 2016 Hamilton. Vor einem Jahr holte Vettel die Pole, aber Verstappen gewann das dramatische Krönungs-Rennen von Hamilton.

Mit der Winzigkeit von vier Tausendstelsekunden fuhr Verstappen im zweiten K.o.-Abschnitt vor Hamilton auf Platz eins, Vettel lag aber auch nur 75 Tausendstelsekunden hinter Verstappen. Dann die Entscheidung, zehn Minuten Hochspannung: Vettel legte vor, blieb als erster Fahrer am Wochenende unter 1:15 Minuten. Aber die drei Fahrer hinter ihm unterboten ihn noch. Erst Hamilton, dann Verstappen. Aber auch der Niederländer hatte sich zu früh gefreut: Teamkollege Ricciardo war noch schneller.

