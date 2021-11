RB Leipzig spielt Borussia Dortmund schwindelig

Borussia Dortmund ersatzgeschwächt, RB Leipzig in Spiellaune - diese Mischung sorgte am 11. Spieltag der Bundesliga für ein turbulentes Spitzenspiel und letztlich für einen verdienten 2:1 (1:0)-Erfolg der Leipziger. Der BVB - weiterhin ohne seinen verletzten Torjäger Erling Haaland - zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine schwache Leistung. RB wirbelte dagegen von Anfang, ließ den Dortmundern keine Räume im Spielaufbau und suchte bei Ballgewinn konsequent den Weg nach vorne. Christopher Nkunku als herausragender Spieler (29. Minute) und Yussuf Poulsen (68.). erzielten die Treffer für die Gastgeber. Dortmund kam kurz nach der Pause durch Kapitän Marco Reus überraschend zum zwischenzeitlichen Ausgleich (52.). Insgesamt aber waren die Leipziger die bessere Mannschaft und hätten das Spiel schon früh klarer für sich entscheiden können.

"Ich habe noch nie Dortmunder gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspieler machen", wunderte sich RB-Torschütze Yussuf Poulsen anschließend am Sky-Mikrofon. "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, haben gut verteidigt und können eigentlich auch ein 3:1 machen", meinte der Däne. Für Dortmund war es die dritte Auswärtsniederlage im fünften Spiel auf fremden Platz in dieser Bundesliga-Saison. Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt nun wieder vier Punkte.

SC Freiburg kann FC Bayern nicht knacken

Die Bayern hatten sich zuvor gegen den SC Freiburg durchgesetzt. Zwar wehrten sich die Freiburger nach Kräften und hätten den Rekordmeister unter Umständen sogar richtig in Bedrängnis bringen können, am Ende aber gewann der FC Bayern schmucklos mit 2:1 (1:0). Freiburg beschäftigte die Münchener von Anfang an und hätte durch eine Chance durch Lucas Höler sogar in Führung gehen können, doch das erste Tor der Partie erzielten die Bayern durch Leon Goretzka (30. Minute). Doch auch mit der Führung im Rücken wurde das Spiel für den Tabellenführer gegen engagierte Freiburger nicht einfacher. Den Gästen wollte zunächst aber kein eigener Treffer gelingen. Stattdessen nutzte Robert Lewandowski eine seiner Gelegenheiten und erhöhte eine Viertelstunde vor Schluss auf 2:0 (75.).

Die Entscheidung? Fast! Freiburg kam nämlich doch noch zu einem Tor, und es wurde kurzzeitig noch einmal aufregend. Letztlich aber fiel der Anschlusstreffer durch Janik Haberer in der Nachspielzeit (90.+3) zu spät, um das Spiel noch zu drehen. Der FC Bayern verteidigte mit seinem neunten Sieg im elften Saisonspiel die Tabellenführung, für Freiburg war es die erste Niederlage der Spielzeit. "Wir haben verloren, darüber freue ich mich selten. Ansonsten war ich zufrieden", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich. "Die Mannschaft hat alles gegeben, sie hat mutig gespielt. Schade, dass wir nicht drei, vier Minuten früher das Tor gemacht haben."

Wolfsburg unter Kohfeldt weiter siegreich

Mit Ach und Krach hat der VfL Wolfsburg einen knappen 1:0 (1:0)-Sieg gegen den FC Augsburg über die Zeit gerettet. Dabei fing die Partie für Wolfsburg gut an: Offenbar beflügelt von der erstmaligen Nominierung durch Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Länderspiele erzielte VfL-Stürmer Lukas Nmecha ein frühes Tor (14.). Wolfsburg war in der ersten Halbzeit klar überlegen und hätte höher führen können, schaltete aber, nachdem einige gute Chancen vergeben wurden, nach einer knappen halben Stunde in eine Art Verwaltungsmodus.

Einziger Lichtblick für Wolfsburg gegen Augsburg: Lukas Nmecha macht früh das entscheidende Tor

Nach der Pause wurde Augsburg dann stärker und die Wolfsburger Defensive geriet ein ums andere Mal in Bedrängnis. In der Offensive sah man Wolfsburg kaum noch. Am Ende blieb es beim knappen Sieg der "Wölfe", die damit - den Champions-League-Erfolg gegen Salzburg eingerechnet - den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Florian Kohfeldt feierten.

Erster Saisonsieg für Bielefeld

Elf Spieltage mussten sie warten, nun hat es endlich geklappt: Mit 1:0 (1:0) gewann Arminia Bielefeld beim VfB Stuttgart und freute sich über den ersten Saisonsieg. Nach einem langen Pass in die Spitze überwand der Japaner Masaya Okugawa Stuttgarts Torhüter Fabian Bredlow (19.). Eine Führung, die den Arminen mit ihrer defensiven Ausrichtung in die Karten spielte. Zwar bemühte sich Stuttgart, den Ausgleich zu erzielen, verfing sich aber immer wieder in der dicht gestaffelten Abwehr der Gäste. Bielefeld setzte offensive einzelne Nadelstiche, scheiterte aber dreimal an Pfosten oder Querlatte.

"Die Erleichterung ist groß, sehr groß", sagte Bielefelds Kapitän Fabian Klos bei Sky. Die lange Wartezeit auf den ersten Erfolg habe "das Trainerteam, die Mannschaft und den gesamten Verein ein bisschen belastet", gab er zu: "Alle wissen, wie schwer es ist, die Klasse nochmal zu halten. Aber wir geben alles dafür."

Torhüter Riemann vergibt Elfmeter für Bochum

Beim 2:0 (0:0) für Aufsteiger VfL Bochum gegen die TSG Hoffenheim mussten die Zuschauer zunächst lange auf das erste Tor und dann auf dessen Anerkennung nach Videobeweis warten. Soma Novothny hatte per Kopfball getroffen (68.). Wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung kontrollierte der Schiedsrichter das Tor anschließend auf dem Monitor am Spielfeldrand, gab den Treffer aber schließlich.

Zu viel gewollt: Manuel Riemann (r.) zielt beim Versuch, zum Bochumer Helden zu werden, zu hoch

Kurz danach folgte eine kuriose Szene: Novothny fiel ohne Kontakt im Hoffenheimer Strafraum und wollte einen Elfmeter. Daraufhin schubste ihn sein wütender Gegenspieler Florian Grilitsch, worauf es tatsächlich Strafstoß gab (73.). Als Schütze trat Bochums Torhüter Manuel Riemann an, der im DFB-Pokal gegen Augsburg noch den entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt hatte. Diesmal aber jagte er den Ball über das Tor und es blieb - nach viel Aufregung - beim 1:0 für den VfL. Genauso kurios war der zweite Bochumer Treffer: In der Nachspielzeit war TSG-Torhüter Oliver Baumann bei einem Eckstoß mit nach vorne gegangen. Bochum wehrte die Ecke ab, Milos Pantovic sicherte sich den Ball auf der linken Seite, nahm noch in der eigenen Hälfte Maß und traf mit einem Schuss von knapp hinter der Mittellinie ins leere Tor (90.+7).

Hütter mit Punkt zufrieden

Zum Auftakt hatten sich der FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach am Freitagabend 1:1 (0:1) unentschieden getrennt. Die Gästeführung durch Florian Neuhaus (38.) glich der Mainzer Außenverteidiger Silvan Widmer mit einem schönen Kunstschuss in den Torwinkel aus (76.). "Ich kann mit dem Punkt sehr gut leben", sagte Gladbachs Trainer Adi Hütter anschließend in Anbetracht des Chancenübergewichts der Mainzer nach der Pause. "In der ersten Hälfte war es absolut okay, aber die Mainzer hatten deutlich mehr vom Spiel und haben gezeigt, dass sie mit viel Leidenschaft, Power und Emotion Fußball spielen können."

Der 11. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

FC Bayern München - SC Freiburg 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Goretzka (30.), 2:0 Lewandowski (75.), 2:1 Haberer (90.+3)

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Nkunku (29.), 1:1 Reus (52.), 2:1 Poulsen (68.)

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Nmecha (14.)

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Okugawa (19.)

VfL Bochum - TSG Hoffenheim 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 Novothny (68.), 2:0 Pantovic (90.+7)

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Neuhaus (38.), 1:1 Widmer (76.)

Sonntagsspiele:

Hertha BSC - Bayer Leverkusen (15:30 Uhr)

1. FC Köln - Union Berlin (17:30 Uhr)

SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt (19:30 Uhr)