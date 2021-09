RB Leipzig schießt sich gegen Hertha frei

RB Leipzig hat sich gegen seinen Lieblingsgegner den Frust des schwachen Saisonstarts von der Seele geschossen. Der drückend überlegene Vizemeister gewann sein Heimspiel gegen Hertha BSC mit 6:0 und beendete die Ergebniskrise sowie die ersten Diskussionen um Trainer Jesse Marsch auf eindrucksvolle Weise. Mehr Siege (9) und Tore (31) als gegen den Berliner Klub hat RB gegen keine andere Bundesliga-Mannschaft vorzuweisen.

Der überragende Christopher Nkunku (16. und 70.), Yussuf Poulsen (23.), Nordi Mukiele (45.+3), Emil Forsberg (60./Foulelfmeter) und Amadou Haidara (77.) krönten mit ihren Toren Leipzigs bislang beste Saisonleistung. Es war zudem eine gelungene Generalprobe für das zweite Champions-League-Gruppenspiel am kommenden Dienstag zu Hause gegen den belgischen Meister FC Brügge.

Auch Hoffenheim siegt

Nach oben - für Hoffenheim nach dem Treffer von Baumgartner - während die Wolfsburger erstmal durchschnaufen

Der VfL Wolfsburg muss Bayern München an der Tabellenspitze vorerst ziehen lassen. Die Niedersachsen verloren 1:3 bei der TSG Hoffenheim. Durch die erste Saisonniederlage verpasste es die Mannschaft von Trainer Mark van Bommel, nach Punkten mit dem Spitzenreiter gleichzuziehen.

Andrej Kramaric (45.+2), Christoph Baumgartner (73.) und Pavel Kaderabek (81.) trafen für die Hoffenheimer, die nunmehr acht Zähler auf dem Konto haben. Auf Wolfsburger Seite änderte auch das Tor von Ridle Baku (25.) nichts an der Niederlage.

Union gewinnt wieder Zuhause

Der 1. FC Union Berlin hat seine famose Heimserie auf 20 Spiele ohne Niederlage ausgebaut und den Köpenick-Komplex von Arminia Bielefeld verlängert. Joker Kevin Behrens (88. Minute) sorgte

mit seinem späten Tor für den 1:0-Sieg der "Eisernen". Bis dahin hatte es für Union gegen die Remis-Experten aus Ostwestfalen am Samstag lange nach einer enttäuschenden Nullnummer ausgesehen. Am Ende wurde Bielefeld aber für seine lange passive Spielweise bestraft.

Leverkusen mit Tor für die Annalen

Florian Wirtz hat mit seinem zehnten Saisontor Bayer Leverkusen in die Erfolgsspur zurückgeführt. Das Siegtor des Nationalspielers in der 62. Minute ebnete der Bayer-das 1:0 im Spitzenspiel gegen den FSV Mainz 05. Wirtz ist nun mit 18 Jahren und 139 Tagen jüngster Bundesligaprofi mit zehn Toren. Diese Rekordmarke hielt bislang Weltmeister Lukas Podolski, der sein zehntes Tor im Alter von 18 Jahren und 353 Tagen 2004 für Wirtz' Ex-Club 1. FC Köln erzielte.



Ein Tor wie kein anderes: Florian Wirtz (rechts) mit dem Siegtreffer für Bayer Leverkusen.

Leverkusen bleibt durch den vierten Saisonsieg mit 13 Punkte in den Champions-League-Plätzen, Mainz bleibt nach der zweiten Saisonniederlage, aber einer keineswegs schlechten Vorstellung mitzehn Zählern in der oberen Tabellenhälfte.

Köln gibt Auswärtssieg aus der Hand

Eintracht Frankfurt wartet weiter auf den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga. Die Hessen kamen gegen den 1. FC Köln nur zu einem 1:1 und verharren mit fünf Punkten in der unteren Tabellenhälfte. Vor 24.000 Zuschauern brachte Ellyes Skhiri die Gäste in der 14. Minute in Führung, die Rafael Borré (45.+6) ausglich. Die Eintracht begann engagiert, wurde aber früh kalt erwischt. Nach Vorarbeit von Jonas Hector traf Skhiri per Direktschuss ins lange Eck. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Hessen in einer von beiden Seiten hart geführten Partie mit vielen Verletzungsunterbrechungen bereits das erste Mal wechseln müssen.

Holt sich noch das Unentschieden: das Team von Eintracht Frankfurt

Rechtsverteidiger Erik Durm schied nach einem schmerzhaften Kopftreffer bei einem Zusammenprall mit Florian Kainz aus und wurde durch Danny da Costa (11.) ersetzt. Die Führung spielte dem FC, der sich mit neun Punkten vorerst in der oberen Tabellenregion etabliert hat, in die Karten. Das Team von Trainer Steffen Baumgart agierte abgeklärt und ließ in der Defensive kaum etwas zu. Am Ende gaben die Kölner aber den Auswärtssieg aus der Hand.

Bayern ohne großen Glanz

Dass dieses Spiel kein normales werden würde, das war schon klar, als der Bus des FC Bayern im Fürther Stadtteil Ronhof hinter der Haupttribüne des gleichnamigen Stadions parkte: Sofort bildete sich eine Menschentraube, Handys wurden gezückt - es waren Szenen und eine Stimmung wie für gewöhnlich im DFB-Pokal, wenn der kleine Amateurklub das große Los gezogen hat.

Goliath arg schlampig

Und so ging es dann weiter: Der David spielte mutig und giftig, der Goliath bisweilen arg schlampig, er musste stets auf der Hut sein, erst recht, weil er nach der berechtigten Roten Karte für Benjamin Pavard (48./grobes Foulspiel) in Unterzahl war. "Wir sind glücklich über die drei Punkte, Fürth hat uns schon einiges abverlangt", sagte Trainer Julian Nagelsmann nach dem etwas mühsamen, aber auch ungefährdeten 3:1.

Die Fürther zeigten ihr bestes Saisonspiel, ihre Anhänger feierten jede halbwegs gelungene Aktion, und als Angreifer Cedric Itten kurz vor Schluss auch noch Manuel Neuer per Kopfball überwand (88.), sangen sie voller Inbrunst: "Deutscher Meister wird nur das Kleeblatt Fürth."

Thomas Müller, Torschütze in Fürth

Das 3:0 hatte nach Treffern von Müller (10.) und Kimmich (31.) Sebastian Griesbeck (68./Eigentor) erzielt: Der Mittelfeldspieler hatte vor dem einschussbereiten Robert Lewandowski klären wollen - und überwand den eigenen Keeper.

Der 6. Bundesliga-Spieltag in Zahlen - zur Halbzeit:

Greuther Fürth - Bayern München 1:3 (0:2)

Tore: 0:1 Müller (10.), 0:2 Kimmich (31.), 0:3 Griesbeck (ET, 68.), 1:3 Itten (87.)

Rote Karte: Pavard (48., grobes Foulspiel)

RB Leipzig - Hertha BSC 6:0 (3:0)

Tore: 1:0 Nkunku (16.), 2:0 Poulsen (23.), 3:0 Mukiele (45.+3), 4:0 Forsberg (60.), 5:0 Nkunku (70.), 6:0, Haidara (77.)

Eintracht Frankfurt - 1. FC Köln 1:1 (1:0)

Tore: 0:1 Skhiri (14.), Borre 1:1 (45.+6)

Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Wirtz (62.)

1. FC Union Berlin - Arminia Bielefeld 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Behrens (88.)

TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)

Tore: Ridle Baku 0:1 (25.), Kramaric 1:1 (45.+2), 2:1 Baumgartner (74.), 3:1 Kaderabek (81.)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund -:- (18:30 Uhr MESZ)

Tore: -

Sonntagsspiele:

VfL Bochum - VfB Stuttgart -:- (15:30 Uhr MESZ)

SC Freiburg - FC Augsburg -:- (17:30 Uhr MESZ)