RB Leipzig gegen FC Liverpool unter Druck

Ausgangslage:

RB Leipzig steht gegen Liverpool vor der fast unmöglichen Aufgabe, ein 0:2 aus dem Hinspiel aufzuholen. Doch der englische Meister von Jürgen Klopp taumelt derzeit nur durch seine Spiele und hat zuletzt gegen Abstiegskandidat FC Fulham die sechste Heimpleite in Serie hinnehmen müssen. RB-Trainer Julian Nagelsmann sieht sich beim Auswärtsspiel, das allerdings genau wie das Hinspiel coronabedingt in Budapest stattfindet, trotzdem in der Außenseiterrolle. Doch die Formkurve seiner Mannschaft zeigt in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich nach oben: In der Bundesliga blieb man im Titelrennen mit dem FC Bayern in Schlagdistanz, auch im DFB-Pokal ist man eine Runde weitergekommen und steht im Halbfinale. Mit Alexander Sörloth ist ein RB-Stürmer dabei, sich zum lange vermissten Torjäger zu entwickeln, einzig der erneute Ausfall des offensiven Außenverteidigers Angelino wiegt schwer.

Deutlich stärker von Verletzungen ist allerdings der FC Liverpool gebeutelt: Mit Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip stehen alleine in der Innenverteidigung drei wichtige Stützen wegen langwieriger Verletzungen seit Wochen und Monaten nicht zur Verfügung. Hinzu kamen etliche weitere angeschlagene Spieler. Die Ergebniskrise in Liverpool kann also nicht nur darin begründet sein, dass Klopps Motivationskünste möglicherweise nicht mehr greifen. Als aktuelles Störfeuer kam auch noch die Spekulation hinzu, der Ex-BVB-Trainer könnte Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw werden, wenn der wie angekündigt, im Sommer nach der EM zurücktritt. Klopp hat dem Ganzen aber schnell eine Absage erteilt.

Stimmen der Trainer:

Jürgen Klopp (FC Liverpool): "Leipzig macht es einfach gut. Wir haben erst Halbzeit und müssen versuchen, Leipzig nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wir werden einen ordentlichen Kampf liefern."

Julian Nagelsmann (RB Leipzig): "Wir konzentrieren uns auf die Lehren und Fehler aus dem Hinspiel. Da waren unabhängig von den Toren ein paar Dinge dabei, die wir besser machen können. Wir glauben an uns, sind aber nicht der Favorit. Wir sind der Herausforderer."

Statistik:

RB hat offensiv wieder zu seinem Spiel gefunden und in den vergangenen vier Spielen elf Tore geschossen. Liverpool, eigentlich für seine brillante Offensivabteilung bekannt, schaffte es dagegen in den vergangenen acht Spielen nur zweimal, mehr als einen eigenen Treffer zu erzielen. Viermal blieb die Abteilung Attacke der "Reds" dabei sogar torlos. Insgesamt dürfte das Selbstbewusstsein bei RB daher größer sein als bei den Engländern: Denn während Leipzig - abgesehen von der Hinspiel-Pleite gegen die "Reds" - acht Pflichtspielsiege in Folge schaffte, hat Liverpool in der Premier League sechs der vergangenen sieben Spiele verloren.

Zum Spiel des FC Liverpool gegen RB Leizig halten wir Sie an dieser Stelle immer auf dem neuesten Stand. Anpfiff ist am 10.03.2021 um 21 Uhr MEZ.