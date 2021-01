RB Leipzig übernimmt Bundesliga-Spitze

RB Leipzig hat zumindest für eine Nacht die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann gewann beim VfB Stuttgart mit 1:0 (0:0) und verdrängte damit den FC Bayern von Platz eins. Der Titelverteidiger aus München kann am Sonntag aber nachlegen. Den Siegtreffer für die Leipziger erzielte Dani Olmo in der 67. Minute. Emil Forsberg war in der 23. Minute mit einem zweifelhaften Foulelfmeter an VfB-Torwart Gregor Kobel gescheitert. Die Stuttgarter sind in dieser Bundesliga-Saison daheim weiter sieglos und rutschten auf Platz elf ab.

Unterdessen musste Bayer Leverkusen trotz eines Traumtores von Nadiem Amiri den nächsten Rückschlag im Titelkampf hinnehmen. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz verlor bei Eintracht Frankfurt mit 1:2 (1:1), musste damit die zweite Saisonniederlage einstecken und verpasste die zumindest vorübergehende Rückkehr an die Tabellenspitze. Zwei Wochen nach der bitteren Last-Minute-Pleite gegen Rekordmeister Bayern München (1:2) reichte Leverkusen der Hackentreffer von Nationalspieler Amiri (10.) nicht. Die Eintracht stellte dagegen dank Amin Younes (22.) und eines Eigentores von Edmond Tapsoba (54.) den Anschluss an die Europacup-Ränge her.

Union Berlin auf Champions-League-Kurs

Union Berlin bleibt auch im neuen Jahr eine der ganz großen Überraschungen der Bundesliga. Die Köpenicker gewannen bei Werder Bremen mit 2:0 (2:0) und setzten sich damit erst einmal im oberen Tabellendrittel fest. Zumindest bis zum Ende der Sonntagspartien des 14. Spieltags rangieren die Unioner auf Champions-League-Platz vier. Gegen eine ganz schwache Bremer Mannschaft erzielten Sheraldo Becker (12. Minute) und Taiwo Awoniyi (28.) die Treffer für die Gäste, für die es bereits der dritte Auswärtssieg in dieser Saison war. Werder konnte den Schwung nach den beiden Siegen kurz vor Weihnachten dagegen nicht mitnehmen und agierte wie ein Abstiegskandidat.

Sheraldo Becker bringt Union Berlin mit seinem Treffer zum 0:1 auf die Siegerstraße

Borussia Mönchengladbach feierte dank Breel Embolo einen ganz wichtigen Sieg. Nach etlichen ungenutzten Großchancen traf der Stürmer beim hoch verdienten 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld doch noch (58. Minute) für das Team von Trainer Marco Rose, das zuvor viermal in Serie sieglos geblieben war. Durch den Sieg, der deutlich höher hätte ausfallen müssen, rückte der Champions-League-Achtelfinalist wieder näher an die Europapokalplätze heran. Bielefeld, das weiter auf einen Bundesligasieg gegen die Borussia seit 2003 wartet, bleibt Drittletzter und war wieder einmal in einem Duell mit der Elf vom Niederrhein klar unterlegen.

Freiburg überrennt Hoffenheim

Der SC Freiburg konnte seine Siegesserie auch zu Beginn des neuen Jahres fortsetzen. Das Team von Trainer Christian Streich gewann mit 3:1 (3:0) im badischen Duell bei der TSG Hoffenheim und holte damit den vierten Dreier in Folge. Eine solche Erfolgsserie hat der SC bisher nur einmal im Jahr 2001 geschafft. Der Franzose Baptiste Santamaria mit seinem ersten Bundesligator (7.) und der frühere Hoffenheimer Vincenzo Grifo per Handelfmeter (34.) trafen für die Freiburger, die seit sechs Partien ungeschlagen sind. Zudem unterlief TSG-Verteidiger Kasim Adams ein Eigentor (42.). Ins richtige Tor traf für Hoffenheim Ihlas Bebou (58.).

Freiburg, hier mit Manuel Gulde (l.) und Nicolas Höfler, erkämpft sich den verdienten Auswärtssieg

Der 1. FC Köln konnte auch im ersten Heimspiel 2021 keinen Heimsieg erringen und wartet nun schon seit 13 Spielen und fast einem Jahr auf einen Bundesliga-Erfolg im eigenen Stadion. Gegen Angstgegner FC Augsburg verloren die Kölner in einer ganz zähen Partie mit 0:1 (0:0). Der Brasilianer Iago erzielte mit seinem ersten Saisontor den Siegtreffer (77. Minute) für die Gäste.

Schalke verliert auch beim Gross-Debüt

Schalke 04 kam dem unrühmlichen Tasmania-Rekord beim missglückten Debüt von Trainer Christian Gross einen Schritt näher. Das stark abstiegsbedrohte Tabellen-Schlusslicht verlor bei Hertha BSC mit 0:3 (0:1) und ist seit mittlerweile seit 30 Ligaspielen sieglos. Im kommenden Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim könnte Schalke den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 einstellen. Matteo Guendouzi (36.), Jhon Cordoba (52.) und Krzysztof Piatek (80.) erzielten die Tore für die Herthaner, die sich mit dem Sieg etwas Luft im Abstiegskampf verschafften. Schalke agierte im ersten Spiel unter Gross erneut glücklos, in der zweiten Halbzeit fehlten auch Mut und Engagement.

Wenn Gesichter Bände sprechen: die Schalker Matija Nastasic (l.) und Suat Serdar

Abgerundet wird der 14. Spieltag am Sonntag mit den Partien Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr MEZ) und Bayern München gegen den FSV Mainz 05 (18.00 Uhr MEZ).

Der 14. Bundesliga-Spieltag in Zahlen:

VfB Stuttgart - RB Leipzig 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Olmo (67.)

Zuschauer: keine

Besonderes Vorkommnis: Kobel (Stuttgart) hält Foulelfmeter von Forsberg (22.)

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Amiri (10.), 1:1 Younes (22.), 2:1 Tapsoba (54., Eigentor)

Zuschauer: keine

erder Bremen - Union Berlin 0:2 (0:2)

Tore: 0:1 Becker (12.), 0:2 Awoniyi (28.)

Zuschauer: keine

Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach 0:1

Tor: 0:1 Embolo (58.)

Zuschauer: keine

TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:3 (0:3)

Tore: 0:1 Santamaria (7.), 0:2 Grifo (34., Elfmeter), 0:3 Adams (42., Eigentor), 1:3 Bebou (58.)

Zuschauer: keine

1. FC Köln - FC Augsburg 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 Iago (77.)

Zuschauer: keine

Hertha BSC - Schalke 04 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Guendouzi (36.), 2:0 Cordoba (52.), 3:0 Piatek (80.)

Zuschauer: keine

Sonntag, 03.01.2021:

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 15.30 Uhr MEZ

Bayern München - FSV Mainz 05 18.00 Uhr MEZ