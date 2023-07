"Rave the Planet": Loveparade-Nachfolger findet statt

Bei Technofans steht der Termin wahrscheinlich schon lange im Kalender. Die Veranstaltung, die als Fortsetzung der Loveparade gilt, zieht Musikbegeisterte aus aller Welt an. Dieses Jahr nehmen über 200 internationale Künstlerinnen und Künstler an der Parade Teil und spielen auf 25 verschiedenen Wagen ihre Sets.

Die Parade fand erstmals im vergangenen Jahr statt. Damals hatten sich die Veranstalter für eine Neuausrichtung unter dem Namen "Rave the Planet" entschieden. Dieser Schritt erfolgte nach einer Tragödie im Jahr 2010, als während des Techno-Umzugs, der damals in Duisburg stattfand, eine Massenpanik ausbrach und 21 Menschen ihr Leben verloren. Mit der Umbenennung möchte "Rave the Planet" einen Neuanfang symbolisieren und zugleich die Wichtigkeit von Sicherheit und Verantwortungsbewusstsein betonen.

Nicht nur Techno-Parade, sondern auch politische Demonstration

"Rave the Planet" wird nicht nur als ein Musikfestival vermarktet, sondern auch als eine politische Demonstration. Die Veranstalter setzen sich für den Erhalt der elektronischen Musikkultur und den Weltfrieden ein.

Deshalb haben sie sogar eine Bewerbung um die Anerkennung als immaterielles Kulturerbe bei der UNESCO eingereicht. "Bei der Technokultur ist es auffällig, dass auf den Partys nicht nur junge Leute sind. Sondern es ist eine Kultur, wo ältere Personen den Jüngeren etwas zeigen," argumentiert beispielsweise der Musikwissenschaftler Hans Cousto in einem UNESCO-Bewerbungsvideo auf der Website von "Rave the Planet" . "Da wird ein Wissen von Generation zu Generation übertragen. Und diese Wissensvermittlung in der Feierkultur, das ist etwas, das muss geschützt sein".

Von Techno über House bis hin zu Trance: Die verschiedenen Techno-Genres, die auf den 25 Trucks von "Rave the Planet" erklingen werden, spiegeln laut Veranstaltern die Vielfalt und Bandbreite der elektronischen Musikkultur wider.

Zehntausende Menschen erwartet

Im vergangenen Jahr strömten am 9. Juli rund 200.000 Menschen aus aller Welt in die Straßen Berlins, um am Umzug teilzunehmen. Auch dieses Jahr werden wieder wild ravende Menschenmasssen erwartet. Wie schon die Loveparade in den 1990er und 2000er Jahren beginnt der Umzug traditionell am Kurfürstendamm und endet im Berliner Tiergarten zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule.

Das friedliche Zusammenkommen von begeisterten Ravern, die verschwitzt zu pulsierendem Techno-Sound tanzen, dauert den ganzen Tag - der Umzug beginnt um 14 Uhr und endet um 22 Uhr. Danach gibt es natürlich auch offizielle und inoffizielle Afterpartys. Neben Feierlichkeiten in bekannten Berliner Clubs ist eine offiziell angekündigte Afterparty auch der "Clean-Up Day" am darauffolgenden Tag.

Müllentsorgung war Problem der Loveparade

Die Kosten der Müllentsorgung stürzten die Veranstalter der Loveparade nämlich um die Jahrtausendwende in den finanziellen Ruin. Die Parade nahm ein jähes Ende. Weil sie damals nicht mehr, wie in den 1990er Jahren davor, als Demonstration anerkannt wurde, mussten die Veranstalter für die Müllbeseitigung selbst aufkommen.

Zur Loveparade 1999 kamen 1,5 Millionen Besucher - und hinterließen Müll und Verwüstung Bild: Wolgang Kumm/picture alliance/dpa

Um die Sicherheit und das Wohlergehen der Teilnehmer zu gewährleisten, arbeiten die Veranstalter eng mit den Berliner Behörden zusammen. Denn "Rave the Planet" steht noch immer im Schatten der schrecklichen Ereignisse bei der Loveparade von 2010. Im vergangenen Jahr musste die Polizei eingreifen, da sie besorgt über die "gefährlich" hohe Menschenansammlung war.