Kultur

"Rave The Planet": Ich rave, also bin ich

Unter dem Motto "Together again" hat Loveparade-Gründer Dr. Motte am Berliner Kurfürstendamm sein neues Techno-Spektakel "Rave The Planet Parade" veranstaltet. Eindrücke und Bilder von der Piste.

Back in Berlin: DJ Dr. Motte Erstmals war er 1989 mit einigen Mitstreitern und einem Musiklaster über den Ku'damm gezogen - das Motto damals: "Friede, Freude, Eierkuchen". Über 30 Jahre später - und 12 Jahre nach der Katastrophe von Duisburg - fährt Matthias Roeingh, alias Dr. Motte, nun erneut durch Berlin.

Jeder für sich und alle zusammen "Together again" lautet das Motto der Parade unmissverständlich. Tausende folgten dem Aufruf, ihre Körper zu wummernden Techno-Bässen zu bewegen, nur allzu gerne. Sie feierten sich, ihre Musik und die Berliner Klubkultur.

Mit Schirm, Charme und Rhythmus Wen interessiert schon das Wetter? Auch wenn die Bedingungen nicht "berauschend" sind, lassen sich die Technofans vom Regen nicht abhalten. Mit ausreichend Bewegung wird es den Tanzenden nicht kalt. Sie freuen sich, dass die Techno-Parade - mit zwei Jahren Verzug wegen der Corona-Pandemie - jetzt endlich stattfinden kann.

Hauptsache auffallen Nicht nur die Corona-Beschränkungen sind aufgehoben - auch beim Dresscode gibt es wenig Einschränkungen. Egal ob schwarz, schrill, viel oder wenig Haut - erlaubt ist, was gefällt.

Tanzende Schlümpfe In den späten 1990er-Jahren war die Loveparade zu einem internationalen Event geworden. Aus aller Welt reisten Menschen zum Feiern an. Von den früheren Teilnehmerzahlen ist die Parade "Rave the Planet" zwar noch weit entfernt. Die Zielsetzungen sind aber auch andere, versichert Veranstalter und DJ Dr. Motte.

Klubkultur ist Kultur Große Pläne: Mit "Rave the Planet" will DJ Motte ein Zeichen setzen. Nach der Pandemie will er die Berliner Klubkultur wiederbeleben. Er setzt sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen für Kulturschaffende ein und plädiert für einen gesetzlichen Feiertag für die Tanzkultur - und dafür, sie als zu schützendes Kulturgut zum Unesco-Welterbe zu machen.