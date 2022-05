Raus aus Mariupol - Michaylos Fahrt durch den Krieg

Doch der ukrainische Clubbetreiber kehrt immer wieder zurück - quer durch die Frontlinien, vorbei an Checkpoints, immer wieder unter Beschuss.

Ein Held ist er für all jene, die er herausgeholt hat aus dem belagerten Mariupol - er habe einfach nicht anders gekonnt, sagt er selbst. Michaylo Purishev war zu Kriegsbeginn in Kiew, aber der Club, mit dem er bislang sein Geld verdient hat, der sein ganzer Stolz ist, der ist in Mariupol.

Ein Ort zum Feiern, Tanzen, den Alltag vergessen - mit mehr als einem Dutzend Mitarbeitern und deren Familien. Die wenigstens will Michaylo retten vor dem russischen Beschuss - und fährt einfach los, mit einem roten Minibus, den er sich eigens dafür gekauft hat.

Insgesamt sechs Mal ist er in den letzten Wochen von Kiew nach Mariupol und zurück gefahren, jedesmal kann er Essen und Medikamente hineinbringen in die belagerte Stadt, Menschen nach Kiew mit hinausnehmen. Gesehen hat er Unvorstellbares.

Bislang habe er nicht gewusst, wie man ein Land lieben könne. Jetzt, sagt er, wisse er es - und wolle weiter kämpfen für eine freie Ukraine. Die nächste Fahrt hat er schon geplant. Ein Bericht von Mathias Bölinger.

