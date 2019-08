Raus aus der Wohlfühlzone: 72. Filmfestival Locarno

"Das Kino soll uns helfen, unsere Wohlfühlzonen zu verlassen und uns den drängenden und verunsichernden Fragen der Gegenwart zu stellen", sagte die 41-jährige Lili Hinstin im Vorfeld der 72. Ausgabe (07.-17. 08.2019) des traditionsreichen Festivals in der Schweiz. Für die junge Französin ist es die erste Festivalausgabe, für die sie als künstlerische Leiterin verantwortlich ist. Hinstin löste im vergangenen Jahr den Italiener Carlo Chatrian ab, der in die deutsche Hauptstadt zur Berlinale wechselte.

Das Autoren-Kino wird in Locarno traditionell gepflegt

Ein Blick aufs Programm gibt erste Hinweise: viel engagiertes, junges Kino, unkonventionelle Formen, Filme aus allen Regionen der Welt. Das mag für Locarno nicht so sonderlich sensationell sein, schon lange steht das Festival, das so malerisch auf der Schweizer Seite des Lago Maggiore liegt, für ein Kino abseits des Mainstream. Doch Hinstin wird dieses bewährteFestival-Konzept, das den Autoren-Film fördert, möglicherweise ein wenig weiter ausreizen: mehr Filme von Frauen, mehr politische Akzente, mehr Außenseiter-Themen.

Neue Locarno-Leiterin Lili Hinstin (daneben Festival-Präsident Marco Solari)

In einem Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" schlug Hinstin schon einmal ein paar konzeptionelle Eckpfeiler ein: "Ich werde ständig nach #MeToo gefragt, nach der Rolle als Frau in meiner jetzigen Position", so Hinstin. Das sei zwar ein wichtiges Thema, "aber wir müssen die Diskussion über unterdrückte Minderheiten weiter fassen."

Schwarzes Kino statt Komödien aus den USA in der Retrospektive

Da kam die Bitte der "Blake Edwards Estate", die eigentlich für 2019 vorgesehene Retrospektive zum amerikanischen Komödienspezialisten Blake Edwards auf 2020 zu verschieben, gerade recht. Bei der filmhistorischen Schau 2019 wird nun das "Black Cinema" im Mittelpunkt stehen. Die für das kommende Jahr geplante Retrospektive "Black Light" wurde kurzfristig vorgezogen. Angesichts der gerade wieder hochaktuellen Debatte über Rassismus im Trump-Amerika sicher eine glückliche Fügung. Jetzt stehen Filme von Regisseuren wie Spike Lee, Charles Burnett und Sidney Poitier auf dem Programm, aber auch von Europäern wie Pier Paolo Pasolini und Jean Rouch.

Spike Lee war einer der Wegbereiter des New Black Cinema Mitte der 80er Jahre, hier in "Nola Darling (She’s Gotta Have It)"

Doch natürlich ist nicht alles neu in diesem Jahr in Locarno. Es wird auch 2019 einen Wettbewerb geben. 17 Filme bewerben sich um den "Goldenen Leoparden". Die Jury wird geleitet von der französischen Regisseurin Catherine Breillat, bekannt geworden durch ihre freizügigen Filme zum Thema Sexualität. Mit dabei in der Jury in diesem Jahr ist auch die deutsche Filmemacherin Angela Schanelec.

Aus Deutschland stellt sich "Das freiwillige Jahr" im Wettbewerb der Konkurrenz

Und ein deutscher Film hat es in diesem Jahr auch in die Wettbewerbskonkurrenz geschafft. Als Weltpremiere zeigen die beiden Regisseure Ulrich Köhler und Henner Winckler ihren Film "Das freiwillige Jahr", in dem es um eine nicht ganz einfache Vater-Tochter-Beziehung geht, um zerplatzte Träume und unterschiedliche Vorstellungen vom Leben.

Die Deutschen Henner Winckler und Ulrich Köhler zeigen "Das freiwillige Jahr" im Wettbewerb

Eröffnet wird das Festival mit dem italienischen Film "Magari" von Regisseurin Ginevra Elkann, der Geschichte einer Familie in den frühen 1990ern. Drei Geschwister reisen von Paris nach Rom, um den Vater zu besuchen. Es geht um Kindheit, die Mühen des Erwachsenwerdens, um Geschwisterkonflikte. "Magari" läuft nicht im Wettbewerb sondern auf dem großen Platz der Stadt, dort schlägt für viele Festivalbesucher das wahre Herz der Veranstaltung in Locarno. Open-Air-Kino vor bis zu 8000 Zuschauern (s. Bild oben) ist dort zu sehen, das ist einzigartig in der Festivallandschaft weltweit - und dort wird auch der begehrte Publikums-Preis vergeben.

Deutsches Kino mit Hollywood-Starbesetzung

Auf der großen Piazza darf sich auch der junge deutsche Regisseur Patrick Vollrath, der 2015 den Studenten-Oscar in der Sparte Kurzfilm gewonnen hat, auf die Premiere seines Spielfilmdebüts "7500" freuen. Vollrath erzählt die Geschichte eines Co-Piloten (Hollywood-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt), der sich gegen eine geplante Flugzeugentführung zu Wehr setzt.

Deutscher Film mit Hollywood-Schauspieler Joseph Gordon-Levitt in der Hauptrolle: "7500"

"13 + 6 = Piazza Grande" heißt etwas mysteriös die Reihe mit Filmen, die unter freiem Himmel in Locarno zu sehen sein werden, Filme, die durchaus publikumswirksam sein dürfen. Und so werden dort in den kommenden Tagen nicht ausschließlich Weltpremieren aufgeführt, sondern auch Filme, die schon woanders zu sehen waren und sicher ein großes Publikum anziehen. Und: Es werden sechs sogenannte "Crazy-Midnight-Filme" gezeigt, die den anvisierten jungen Festival-Zuschauern die Haare zu Berge stehen lassen sollen.

Lili Hinstin verteidigt Quentin Tarantino gegen Kritiker

Auch Quentin Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" wird auf der großen Piazza vor - wohl dann ausverkauften Plätzen - gezeigt. Lili Hinstin sagte im NZZ-Interview, dass sie ein Fan des Films sei und wehrte sich dabei gegen die Kritik, Tarantino-Filme seien zu brutal und frauenfeindlich: "Ich mag es, wie er die Frauen in seinem neuen Film darstellt", so die künstlerische Leiterin von Locarno. In diesem Zusammenhang betonte Hinstin auch, sie sei gegen jede Form von "Political Correctness": "Die Gedankenpolizei besteht aus Leuten, die im 15. Jahrhundert als Inquisitoren aufgetreten wären." Sie habe schon von Boykott-Aufrufen gegen den neuen Tarantino-Film gehört, die sie "lächerlich" findet.

Der Familienfilm "Magari" aus Italien eröffnet den 72. Jahrgang des Festivals in Locarno

Traditionell setzt Locarno aber neben solch etablierten Regiestars vor allem auf den Nachwuchs. In der Reihe "Filmemacher der Gegenwart" wird in diesem Jahr auch der deutsche Film "Space Dogs" gezeigt. Eine Dokumentation von Elsa Kremser und Levin Peter, die einem der berühmtesten Hunde der Menschheitsgeschichte ein filmisches Denkmal setzt. Der Film über die Hündin Laika, die 1957 als erstes Lebewesen in den Weltraum geschossen wurde, gibt den Filmemachern Gelegenheit auf die Historie der Sowjetunion und Russlands zu schauen.

Ehren-Preise gehen in die Schweiz, in die USA und nach Südkorea

Am Ende des Festivals wird der begehrte Goldene Leopard verliehen, andere Preisträger stehen aber schon jetzt fest. Der Goldene Löwe fürs Lebenswerk geht 2019 an den Schweizer Regisseur Fredi M. Murer. Hollywood-Schauspielerin Hilary Swank bekommt ebenso wie US-Regisseur John Waters einen Sonderpreis ("Leopold Club Award" bzw. "Pardo d'onore Manor"). Der südkoreanische Starschauspieler Song Kang-Ho darf sich den diesjährigen Schauspieler-Preis ("Excellence Award") abholen.

Ein Hund auf großer Fahrt: Laika bekommt einen Weltraumanzug verpasst - im Film "Space Dogs"

Und auch deutsche Preisträger stehen schon fest. Maren Ade, für "Toni Erdmann" 2016 weltweit als Regisseurin gefeiert, bekommt gemeinsam mit ihren Produzenten-Kollegen Janine Jackowski und Jonas Dornach in diesem Jahr den "Premio Raimondo Rezzonico". Die drei erhalten die Auszeichnung als Inhaber der Produktions-Firma "Komplizen Film". Mit der Ehrung werden in Locarno Produzenten von Independent-Filmen abseits der großen Studios geehrt.

Hinstin bekam von Filmemacherinnen einige Absagen

Und die Frauen? Lili Hinstin hat mit der Jury-Präsidentin, mit der Regisseurin des Eröffnungsfilms und mit der Auswahl einiger Preisträgerinnen ein Zeichen gesetzt.

Catherine Breillat sitzt 2019 der internationalen Jury vor

Aber: Sie hat auch Absagen bekommen: "Von den vielen Frauen, die wir für einen Preis vorgesehen hätten, sagten die meisten ab mit der Begründung, zu arbeiten oder Ferien mit der Familie zu machen", so die 1971 in Paris geborene Hinstin im NZZ-Interview. Offenbar seien Männer eher gewillt, sich für eine Ehrung andere Aufgaben vom Leib zu halten.

Das Festival in Locarno beginnt am 6.8.2019 mit einer Preview-Vorstellung von Spike Lees restauriertem Film "Do the Right Thing" auf der Piazza Grande - dies ist auch Auftakt der Retrospektive. Offiziell wird das Festival dann am 7.8. mit "Magari" eröffnet und endet mit der Preisverleihung am 17. August.