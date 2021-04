Raus aus dem Lockdown - rein in den Traumurlaub

Da ist Neid vorprogrammiert. Die Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus ziehen sich in vielen Ländern wie Kaugummi. Es dauert und dauert. In Deutschland haben nun etwas mehr als 20 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. Das entspricht einem Viertel der Bevölkerung. Eine zweite Dosis erhalten und damit vollständig geimpft sind nur gut sechs Millionen Menschen. Das entspricht rund sieben Prozent der Bevölkerung. Viele andere europäische Länder liegen auf einem vergleichbaren Niveau. Wer zu den Früh-Geimpften gehört, ist nicht nur gut gegen COVID-19 geschützt, sondern darf sich auch über Erleichterungen beim Reisen freuen, denn immer mehr Länder lockern ihre Einreisebestimmungen für vollständig Geimpfte. Mit dabei sind auch einige Traumziele.

Malediven

Man muss keine Hängematte an die Palme auf den Malediven hängen. Es geht auch eine Schaukel.

Die Malediven gelten für viele als Traumziel. Blauer Himmel, türkisfarbenes Meer, weißer Strand - der Inselstaat im indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka hat Entspannungshungrigen viel zu bieten. Geimpfte müssen dazu nicht einmal hohe Hürden nehmen. Sie müssen nur vor der Einreise eine Einreiseerklärung auf der Internetseite der maledivischen Grenzbehörden ausfüllen. Die Test- und Quarantänepflicht entfällt. Voraussetzung ist, dass die Corona-Schutzimpfung mit einem von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Impfstoff 14 Tage vor der Einreise komplett abgeschlossen ist.

Thailand

Strand ist da, Meer ist da, Pool ist da, Liegen sind da. Es fehlen die Urlauber an diesem Strand auf Phuket in Thailand.

Thailand ist ein beliebtes Reiseziel für Urlauber aus aller Welt, speziell aus Europa und Amerika. Wer in das asiatische 70-Millionen-Einwohner-Land einreist, muss seit dem 1. April für zehn Tage in Quarantäne. Wer eine Corona-Schutzimpfung nachweisen kann, verkürzt die Quarantäne auf sieben Tage. Einen Riesen-Vorteil bringt die Impfung hier also bislang nicht. Allerdings gibt es Pläne, dass vollständig Geimpfte die beliebte Urlaubsinsel Phuket ab 1. Juli ganz ohne Quarantäne besuchen können. Da sich die Corona-Pandemie in Thailand aber aktuell zuspitzt, ist nicht klar, ob und wann diese Lockerung wirklich kommt.

Bahamas und Barbados

Bei so viel Sonne, wie an diesem Strand in Bridgetown auf Barbados, muss man sich auch mal unterstellen.

Die Bahamas sind ein Traumurlaubsziel im Atlantik in unmittelbarer Nähe zum US-Bundesstaat Florida und zu Kuba. Paradiesische Strände und schönes Wetter laden auch hier ein zum Relaxen. Wer diese Einladung annehmen möchte, muss allerdings vorab einen negativen PCR-Test nachweisen, der bei der Einreise nicht älter als fünf Tage sein darf. Zusätzlich ist sowohl bei der Einreise als auch vier Tage danach ein Antigen-Schnelltest erforderlich. Ab dem 1. Mai sind diejenigen von dem Testmarathon ausgenommen, die mindestens zwei Wochen vor der Einreise ihre volle COVID-19 Impfdosis erhalten haben. Auch wer den kleinen Inselstaat Barbados in der Karibik nordöstlich von Venezuela besucht, muss sich an Test- und Quarantäneregeln halten. Ab dem 8. Mail soll es aber auch hier Erleichterungen für vollständig Geimpfte geben.

Griechenland

Inseln, Meer, weiße Häuser am Hang - willkommen in Griechenland

Ein beliebtes Reiseland für Liebhaber von Sonne und Meer innerhalb Europas ist Griechenland. Tausende Inseln und Gastfreundschaft locken, dazu für die meisten Europäer günstige Preise und eine überschaubare Flugzeit. Wer einreist, benötigt entweder einen negativen PCR-Test eines anerkannten Testlabors des Abreiselandes auf Englisch, der nicht älter als 72 Stunden ist - oder eine Bescheinigung auf Englisch über eine mindestens 14 Tage vorher abgeschlossene vollständige Impfung.

Portugal

Madeira hat nicht nur Sonne, Strand und blauen Himmel, sondern auch urige Häuser wie hier in Santana

Auch Portugal ist in Europa ein beliebtes Reiseziel für Sommerurlauber, das besondere Regeln für Geimpfte hat. Allerdings sind die Regelungen in Portugal recht kompliziert. Je nachdem, aus welchem Land man nach Portugal einreist, gibt es unterschiedliche Maßnahmen. Aus Deutschland darf man aktuell zu touristischen Zwecken nicht aufs portugiesische Festland einreisen.

Wer auf die Azoren reist, muss einen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist und am sechsten und am zwölften Tag weitere Tests durchführen. Geimpfte haben demgegenüber keine Vorteile.

Wer nach Madeira fliegt, muss nur einmal bei Einreise einen negativen PCR-Test vorlegen, danach nicht mehr. Ausgenommen sind gegen COVID-19 Geimpfte sowie Genesene. Als Nachweis gelten eine Impfbescheinigung auf Englisch oder ein ärztliches Attest im Falle der Genesung.

Urlaub? Ja, aber…

Wer sich gut informiert, kann verhindern, dass sich dunkle Wolken über die Reise legen, wie hier auf den Bahamas

Der Blick auf verschiedene Länder offenbart, dass die Regelungen sehr uneinheitlich sind. Zudem ändern sie sich zum Teil sehr schnell. Wer geimpft ist und es nicht mehr abwarten kann, in Urlaub zu fahren, sollte sich vorher in jedem Fall eingehend über die Regelungen in seinem Wunschland informieren - und auch direkt schauen, welche Regelungen bei der Rückreise ins eigene Land gelten. Dann lassen sich die kleinen Vorteile als Geimpfter durchaus nutzen. Ob man aber überall groß seine Urlaubsfotos herumzeigen sollte, will gut überlegt. Denn, wie eingangs erwähnt: Neid ist vorprogrammiert.