Rassistische Entgleisung eines deutschen Rad-Funktionärs

"Es tut mir wahnsinnig leid. Ich kann mich nur für die Worte entschuldigen", sagte Patrick Moster, Sportdirektor des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) nach seiner Entgleisung während des olympischen Zeitfahrens. "Es ist momentan sehr viel Stress und Hektik, dass ist aber keine Entschuldigung. Das darf nicht passieren."

Als der deutsche Radprofi Nikias Arndt auf der Strecke war, hatte Moster ihm vom Straßenrand zugerufen: "Hol die Kameltreiber, hol die Kameltreiber, komm!" Vor Arndt waren der Eritreer Amanuel Ghebreigzabhier und der Algerier Azzedine Lagab im Kampf gegen die Uhr gestartet. Arndt belegte am Ende den 19. Rang, Olympiasieger wurde der Slowene Primoz Roglic.

DOSB verurteilt die Entgleisung

Mosters Worten seien "nicht akzeptabel", sagte BDR-Präsident Rudolf Scharping. Er kündigte Gespräche mit Moster nach den Olympischen Spielen an, verwies aber ähnlich wie der Sportdirektor auf den "besonderen Stress" des Männer-Teams in Japan.

Auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) verurteilte die Entgleisung Mosters. Das deutsche Olympia-Team stehe "für die Einhaltung der olympischen Werte Respekt, Fairplay und Toleranz und lebt diese in all ihren sportlichen Wettbewerben", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann. "Es ist wichtig, dass sich Patrick Moster unmittelbar nach dem Wettkampf entschuldigt hat."

Der BDR-Sportdirektor sagte, er sei "in keinster Weise gegen ausländische Mitkonkurrenten in rassistischer Absicht oder ähnlichem unterwegs". Er "schätze und achte die Leistungen, die von allen Sportlern hier gebracht werden", so Moster.

