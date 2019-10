Rassismusvorfälle: UEFA klagt Bulgarien an

Die Mannschaft habe die Antwort auf dem Platz gegeben, sagte Englands Teammanager Gareth Southgate hinterher: "Einige unserer Spieler haben hier Dinge durchmachen müssen, die sie niemals hätten erleben dürfen. Und doch sind sie mit einem Lächeln vom Platz gegangen, wegen der Art und Weise, wie sie gespielt haben." Das englische Team gewann das EM-Qualifikationsspiel in Sofia gegen Bulgarien mühelos mit 6:0 (4:0) und hat das Ticket für die Europameisterschaft 2020 so gut wie sicher in der Tasche. Doch diskutiert wurde hinterher weniger über das Spiel als die Begleitumstände.

Spiel stand vor Abbruch

Wegen rassistischer Äußerungen von bulgarischen Fans gegen englische Spieler war die Partie in der ersten Hälfte zweimal unterbrochen worden. Der Schiedsrichter warnte über den Stadionsprecher vor dem Abbruch des Spiels, brachte die Partie letztlich jedoch zu Ende. Englische Spieler hatten vor der Begegnung gedroht, den Rasen bei rassistischen Vorfällen gegen einen Spieler zu verlassen.

Englands Team um Kapitän Harry Kane (3.v.l.) gab die Antwort auf dem Platz

Sterling: "Idioten im Stadion"

Einer der Spieler, die in Sofia rassistisch beleidigt wurden, war Tyrone Mings. "Ich bin sehr stolz auf die Weise, wie wir damit umgegangen sind. Wir haben den Fußball sprechen lassen", sagte der 26 Jahre alte Verteidiger. Die Mannschaft habe in der Halbzeitpause gemeinsam entschieden weiterzuspielen und abzuwarten, ob es noch weitere Zwischenfälle gebe. "Die zweite Halbzeit war besser." Doppeltorschütze Raheem Sterling twitterte, dass ihm Bulgarien leid tue, weil es "von solchen Idioten im Stadion repräsentiert" werde.

Marcus Rashford, der den Torreigen des englischen Teams eröffnet hatte, lobte den bulgarischen Kapitän Ivelin Popov, der an den Tribünenzaun gegangen war und die Fans aufgefordert hatte, die rassistischen Äußerungen zu unterlassen. "Dort alleine zu stehen und das Richtige zu tun, erfolgt Mut. Handlungen wie diese sollten nicht unbemerkt bleiben", sagte Rashford.

FA fordert UEFA-Untersuchung

Der Präsident des bulgarischen Fußballverbands BFS, Borislaw Michailow, ist inzwischen zurückgetreten. Zuvor hatte Sportminister Krasen Kralew gedroht, es werde keine finanziellen Zuwendungen mehr geben, solange der frühere Nationaltorwart im Amt sei,

Der englische Fußballverband FA forderte die Europäische Fußball-Union UEFA dazu auf, den Vorfall zu untersuchen. "Wie wir bedauerlicherweise wissen, ist es nicht das erste Mal, dass unsere Spieler von dieser Art Missbrauch betroffen sind", hieß es in einer Mitteilung der FA. Auch schon bei früheren Auswärtsspielen auf dem Balkan waren englische Spieler rassistisch beleidigt worden.

Die UEFA-Statuten sehen bei wiederholten Fällen von Rassismus ein Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit und eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Euro vor. Beim EM-Qualifikationsspiel gegen England hatten in Sofia bereits einige Ränge leer bleiben müssen, weil bulgarische Anhänger in den Spielen gegen Tschechien und den Kosovo im Juni durch rassistische Äußerungen auffällig geworden waren.