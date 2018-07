Ranking: München auf Platz 1 der lebenswertesten Städte

Zehn Gründe für München

Hofbräuhaus am Platzl

Nur wenige Minuten vom Marienplatz entfernt steht seit mehr als 400 Jahren das Hofbräuhaus am Platzl. Es wurde von Herzog von Bayern als Braustätte für Weißbier errichtet - daher der Name "weißes" Hofbräuhaus. Heute befindet sich in den prachtvollen Räumen das mittlerweile bekannteste Wirtshaus der Welt. An Spitzentagen werden bis zu 30.000 Gäste bewirtet!