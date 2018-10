Rangnicks Zettel bringt RB Leipzig auf Kurs

In der 20. Minute steckte Trainer Ralf Rangnick seinem Mittelfeldspieler Kevin Kampl an der Seitenlinie einen Zettel zu - darauf geschrieben die neue Taktik. "Wir haben uns in den ersten 15, 20 Minuten noch etwas schwer getan", sagte Rangnick nach dem Abpfiff und verriet, was auf dem Zettel stand: "Wir haben dann vom 4-2-2-2 auf ein 4-3-1-2 umgestellt." Der Plan ging auf. RB Leipzig gewann gegen Celtic Glasgow mit 2:0 (2:0) und ist damit dem Ziel, in der Europa League zu überwintern, einen großen Schritt näher gekommen.

Doppelschlag durch Cunha und Bruma

Bruma (r.) freut sich über seinen Treffer zum 2:0

Matheus Cunha (32. Minute) und Bruma (35.) erzielten vor gut 38.000 Zuschauern, darunter rund 4000 Celtic-Fans, die Treffer für den Bundesligisten. Nach dem Doppelschlag geriet der Sieg der Leipziger nicht mehr in Gefahr.

Besonders wenn RB schnell über die Außen spielte, war die Abwehr der Schotten überfordert. Die Leipziger vergaben einige gute Chancen. Dem möglichen 3:0 am nächsten kam Jean-Kevin Augustin, der mit einem Flachschuss aus 16 Metern den linken Pfosten des Tors traf (64.), Celtic-Torwart Craig Gordon war noch mit den Fingerspitzen dran.

Rangnick: "Wir hätten höher gewinnen müssen"

Trainer Rangnick am Ende zufrieden

"Wir hätten zwei, drei Tore mehr schießen müssen", räumte Kevin Kampl, einer der Besten im Team der Leipziger, hinterher ein. Auch Trainer Rangnick teilte diese Einschätzung: "Wir hätten am Ende höher gewinnen müssen, aber mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich sehr zufrieden." Im zweiten Duell gegen Glasgow in zwei Wochen im Celtic-Park kann Leipzig bereits für eine Vorentscheidung auf dem erhofften Weg in die K.o.-Runde sorgen. RB ist mit nun sechs Punkten Tabellenzweiter der Gruppe B hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg, der gegen Rosenborg Trondheim 3:0 (1:0) gewann und neun Punkte auf dem Konto hat.

Herrlichs Stuhl wackelt

Die Tage von Heiko Herrlich als Trainer von Bayer 04 Leverkusen sind möglicherweise gezählt. Nach zwei Siegen in der Europa League zum Auftakt verlor der Bundesligist beim FC Zürich mit 2:3 (0:1). Antonio Marchesano (44.) brachte die Schweizer in Führung, ehe Karim Bellarabi mit einem schnellen Doppelpack (49., 53.) das Spiel für die Werkself zunächst drehte. Doch Tore von Toni Domgjoni (59.) und Stephen Odey (78.) besiegelten die Niederlage der Leverkusener.

Antonio Marchesano (l.) dreht nach seinem Führungstreffer für den FC Zürich ab

Nach zuletzt schwachen Auftritten in der Bundesliga dürften die Rufe nach einer Ablösung von Trainer Herrlich lauter werden. Kurz vor Abpfiff des Spiels in Zürich setzte sich Herrlich auf die Bank, blieb dort rund 20 Sekunden wie versteinert sitzen und ging dann nach kurzem Abklatschen direkt in die Kabine. Der FC Zürich bejubelte im zwölften Europacup-Duell mit Bundesligisten den ersten Sieg und ist mit neun Punkten aus drei Spielen fast schon für die K.o.-Runde qualifiziert ist. Trotz der Niederlage hat Bayer 04 als Tabellenzweiter der Gruppe A fünf Punkte Vorsprung auf die beiden anderen Konkurrenten, Ludogorez Rasgrad und AEK Larnaka, die sich 1:1 (1:1) trennten.